Oscars 2026. Dónde ver en streaming 'Los pecadores', 'Una batalla tras otra', 'Sirat' y todas las películas nominadas

Las nominaciones de los premios Óscar 2026 ya están publicadas y los ríos de tinta electrónica llevan horas corriendo con análisis y datos. Y, si sois como yo, de los que dejáis las cosas a última hora, seguramente tendréis alguna película de las nominadas pendientes. Algo que se puede subsanar en las semanas que faltan hasta el 15 de marzo.

¿Y de qué manera? Pues hemos recopilado todas las películas nominadas a los premios Óscar que podemos ver ya en streaming.

'Una batalla tras otra' (One Battle After Another)

Dirigida por Paul Thomas Anderson | Reparto: Leonardo DiCaprio, Teyana Taylor, etc.

Paul Thomas Anderson nos ha conquistado con este relato de revolucionarios con un Leo DiCaprio en un momento cumbre de su carrera protagonizando una búsqueda divertidísima y tan entretenida como magistralmente realizada.

Nominada a mejor película, dirección, guion adaptado (13 nominaciones)

Se puede ver en HBO Max | Crítica

'Del cielo al infierno' (Highest 2 Lowest)

Dirigida por Spike Lee | Reparto: Denzel Washington, Jeffrey Wright, etc.

Adaptación (y actualización) del mismísimo Kurosawa, la propuesta de Spike Lee busca coger al protagonista (un Denzel Washington que derrocha carisma) y tratarlo casi como un superhéroe que se enfrenta a un dilema moral-

Nominada a mejor canción (1 nominación)

Se puede ver en Apple TV | Crítica

'Elio'

Dirigida por Madeline Sharafian, Domee Shi, Adrian Molina

En un año en el que apenas Disney ha hecho ruido con sus propuestas animadas no podía faltar entre las nominaciones la película de Pixar del momento. La historia de 'Elio' nos lleva por la aventura de un chaval con una misión: ser embajador de la Tierra en la galaxia.

Nominada a mejor película de animación (1 nominación en total)

Se puede ver en Disney+ | Crítica

'F1: La película'

Dirigida por Joseph Kosinski | Reparto: Brad Pitt, Javier Bardem, Damson Idris

Estupendo drama deportivo que nos sumerge de lleno en la adrenalina y la acción de la competición automovilística. Algo que, desde luego, no ha pasado desapercibido para los de la academia, dándole mención en varias de las categorías técnicas.

Nominada a mejor película ( 4 nominaciones en total )

) Disponible en Apple TV | Crítica

'Frankenstein'

Dirección: Guillermo del Toro | Reparto: Oscar Isaac, Jacob Elordi, Mia Goth, etc.

Una de las favoritas de la noche es la visión que Guillermo de Toro tiene de la inmortal obra de Mary Shelley. Una asombrosa y deliciosa en lo visual oda al terror gótico y a uno de sus monstruos más icónicos.

Nominada a mejor película, dirección, guion adaptado, etc. (9 nominaciones en total)

Se puede ver en Netflix | Crítica

'Las guerreras K-Pop' (K-Pop Demon Hunters)

Dirigida por Chris Appelhans y Maggie Kang

No solo ha sido un fenómeno global, también para el que esto escribe, una de las mejores películas de este pasado 2025. Las Huntrix no solo embriagan a los fans y cazan demonios, también viven una aventura intensa y emocionante.

Nominada a Mejor película de animación y mejor canción (2 nominaciones en total)

Se puede ver en Netflix | Crítica

'Jurassic World: El renacer' (Jurassic World: Rebirth)

Dirigida por Gareth Edwards | Reparto: Scarlett Johanson, Mahershala Ali, Jonathan Bailey

La última entrega de la saga de dinosaurios nos ha tenido algo divididos en la redacción espinofera. Donde unos ven un "back to the basics" un canto a la visión de Steven Spielberg de la saga, otros ven un producto de imitación. En cualquier caso, creo que es una película digna de ver.

Nominada a mejores efectos visuales (1 nominación)

Se puede ver en SkyShowtime | Crítica

'Laberinto en llamas' (The Lost Bus)

Dirigida por Paul Greengrass | Reparto: Matthew McConaughey, America Ferrera, etc.

Basada en hechos reales, tenemos todo un drama de supervivencia a bordo de un autobus escolar en lo que se ven en la necesidad de evacuar a un grupo de niños en medio de uno de los mayores incendios jamás vividos en la zona.

Nominada a mejores efectos visuales (1 nominación)

Se puede ver en Apple TV+

Los pecadores (Sinners)

Dirección: Ryan Coogler | Reparto: Michael B. Jordan, Hailee Steinfeld, Miles Caton

Nos esperábamos que arrasase pero no que resultase la película más nominada de la historia de los premios Oscar. Habrá que ver cuántos logra materializar pero el caso es que no hay un fotograma que le sobre a la fantástica historia de dos hermanos que intentan comenzar de nuevo. Sale mal.

Nominada a mejor película, dirección, guion original, etc. (16 nominaciones en total)

Se puede ver en HBO Max | Crítica

'Sirat'

Dirección: Oliver Laxe | Reparto: Sergi López, Bruno Núñez, Jade Oukid, Tonin Janvier, etc.

Venía sonando fuerte en la carrera de los premios y finalmente tenemos una doble nominación para una de las mejores películas españolas del pasado año. La asfixiante búsqueda de un padre entre raves y desierto no deja indiferente a nadie.

Nominada a mejor película internacional (2 nominaciones en total)

Se puede ver en Movistar Plus+ | Crítica

'Sueños de trenes' (Train Dreams)

Dirigida por Clint Bentley | Reparto: Joel Edgerton, Felicity Jones, etc.

Lo decía nuestro compañero Pedro en su crítica: esta es la película con el toque justo de prestigio adecuada para competir en los Oscars de forma "seria". Claro, ahí también tienen a 'Frankenstein'. En cualquier caso, es una película que apuesta mucho por lo emocional a través de la vida de un huérfano.

Nominada a mejor película, mejor guion (4 nominaciones)

Se puede ver en Netflix | Crítica

'Weapons'

Dirigida por Zach Cregger | Reparto: Julia Garner, Josh Brolin, Alden Ehrenreich, etc.

Tantas nominaciones a 'Los pecadores' ha hecho que probablemente la otra gran película de terror con posibilidades apenas haya rascado algo. Merecidamente, eso sí. El caso es que nos encontramos con una absorbente película fragmentada con la desaparición de todos los niños de la misma clase.

Nominación a Amy Madigan como mejor actriz de reparto (1 nominación en total)

Se puede ver en HBO Max | Crítica

Otras películas

Los documentales y cortometrajes nominados

Abrázame en la luz (Apple TV)

Armado solo con una cámara: vida y muerte de Jean Renaud (HBO Max)

Retirement Plan (Disney+)

La solución al estilo de Alabama (HBO Max)

Todas las habitaciones vacías (Netflix)

La vecina perfecta (Netflix)

En alquiler/venta digital

Todavía en cines

Por estrenar en cines

Agente secreto (mejor película, 4 nominaciones) | 30 de enero de 2026

Little Amélie (Película de animación, 1 nominación) | 13 de febrero de 2026

Marty Supreme (mejor película, 9 nominaciones) | 27 de febrero de 2026

