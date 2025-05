Denzel Washington es un espectáculo. Y Spike Lee lo aprovecha en 'Highest 2 Lowest', versión descafeinada de un clásico de Kurosawa | Cannes 2025

A sus 70 años, Denzel Washington sigue siendo un actor extraordinario. Ha sido y es uno de los mejores de su profesión en la historia del cine estadounidense, y en la del cine en general. El Festival de Cannes no ha querido dejar pasar la oportunidad de contar con la estrella en la Croisette, donde ha venido a presentar su último trabajo, 'Highest 2 Lowest', y le ha otorgado por sorpresa una merecida Palma de Oro honorífica.

"Somos un grupo muy privilegiado ya que podemos hacer películas, llevar esmóquines y ropa elegante, y cobrar por ello además. Hemos sido bendecidos inmensamente. Yo lo he sido", dijo el actor emocionado, al recibir este premio a su carrera de manos de Spike Lee, uno de los directores más importantes de su carrera. Y es que ya han hecho cinco películas juntos, entre las que destacan la ambiciosa 'Malcolm X' (1992), por la que el actor fue nominado al Óscar (ese año lo ganó Al Pacino por 'Esencia de mujer'), y esta nueva 'Highest 2 Lowest'.

Un rey de Nueva York y un dilema moral

Casi 20 años después de su última colaboración, en 'Plan oculto' ('Inside Man', 2006), Denzel Washington vuelve a ponerse a las órdenes de Spike Lee en otro thriller, 'Highest 2 Lowest', basada en la historia que nos contó Akira Kurosawa en su clásico 'El infierno del odio' ('Tengoku to jigoku', 1963), que a su vez se inspiraba en la novela 'King’s Ransom' de Ed McBain (pseudónimo del escritor Salvatore Lombino, también conocido como Evan Hunter). La trama gira en torno a un exitoso hombre de negocios y un secuestro que rompe en pedazos su tranquila existencia y amenaza con destruir su vida si no toma la decisiones correctas.

En 'Highest 2 Lowest', Spike Lee nos presenta a David King (Washington) como un magnate de la industria musical que está planeando conseguir el control absoluto de su empresa. Todo se tambalea cuando se llevan a su hijo y debe pagar casi toda su fortuna para recuperarle con vida. Por supuesto, sólo es dinero y ni duda en ponerlo sobre la mesa... hasta que se descubre que los criminales se han equivocado y han secuestrado al hijo de su chófer, que no sólo trabaja para él sino que es su mejor amigo y lo considera prácticamente un hermano.

Pero no es su hermano, realmente, y tampoco hay vínculo de sangre con el secuestrado, así que ahora el señor King ("Rey", en inglés) se enfrenta a un dilema moral: ¿debería pagar el rescate? Como todo autor, Spike Lee hace su versión de la historia, su movida, su "joint"; la actualiza y la lleva a su terreno. La trama sucede en el Nueva York de hoy en día, la mansión del protagonista es prácticamente un museo dedicado a celebrar el talento y el éxito de figuras de la cultura afroamericana.

Lee no es nada sutil. Es muy claro sobre sus intenciones y cuando no inserta planos detalles hace que Washington busque inspiración pensando qué harían iconos como Stevie Wonder. La reinterpretación del autor es obligada e interesante, es lo que cabe esperar de alguien con la trayectoria y la personalidad de Spike Lee. Pero creo que hay un problema importante y es que, al alejarse del material original, se toman algunas decisiones que me parecen cuestionables, especialmente en el último acto. Lee simplifica la historia y la orienta al humor y el entretenimiento.

No está tan interesado como Akira Kurosawa en los aspectos más dramáticos y oscuros, ni en cuestionar las diferencias sociales entre ricos y pobres en la gran ciudad. En definitiva, creo que sacrifica lo más jugoso de la obra maestra de Kurosawa y Toshiro Mifune; el golpe de realidad que se lleva el protagonista y el mensaje final con el que se queda el público al acabar 'El infierno del odio', todavía una película relevante precisamente a su carga crítica.

El placer de observar a Denzel Washington

Spike Lee quiere que su protagonista sea un héroe, casi un superhéroe, que sólo se ha desviado un poco del camino por estar muy ocupado ganando dinero para que su familia tenga una vida de lujo en Nueva York. De hecho, su personaje llega a ser comparado con Black Panther, el personaje de Marvel. Y cuando la policía falla ya se ocupa él de resolver el caso; se convierte en el clásico justiciero del cine estadounidense y sale en busca del malvado villano, al que debe derrotar en ingenio y fuerza.

A pesar de su edad, Denzel Washington encarna a un señor que se pone a correr, saltar y golpear con una energía sorprendente, en una intensa secuencia de acción que parece sacada de su saga 'The Equalizer'. La película sólo tiene sentido si se ve como un divertimento de Spike Lee y un show de Denzel Washington. Mientras está en pantalla, la película tiene suficiente interés.

El actor sostiene 'Highest 2 Lowest' con una nueva demostración de carisma en el que sobresalen gestos, frases y detalles divertidísimos que parecen improvisados. Su espectáculo es lo más relevante de una película muy flojita y descafeinada que necesita subrayar musicalmente los sentimientos de los personajes constantemente, como si fuera una telenovela. Spike Lee hace lo que le da la gana y cuando menos te lo esperas cuela un guiño a A24, un videoclip de rap o hace que Jeffrey Wright saque pistolas escondidas como si fuera un dibujo animado. Es un disparate, pero si entras en el juego te lo puedes pasar bien.

En Espinof | Wes Anderson nos intenta colar lo mismo de siempre con otro envoltorio. 'La trama fenicia' se salva gracias a un increíble reparto | Cannes 2025

En Espinof | 'Nouvelle Vague' es una maravilla. Richard Linklater resucita a Jean-Luc Godard en una película hermosa y divertidísima | Cannes 2025