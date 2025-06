Scarlett Johansson pidió a Marvel que quitasen su nombre de 'Thunderbolts*': "No tuve nada que ver con ella"

Desde 'Viuda Negra', Scarlett Johansson ha intentado demostrar por activa y por pasiva que es mucho más que la superheroína del Universo Marvel, dando el salto a la dirección y tratando de desembarazarse de uno de sus papeles más conocidos... pero, al mismo tiempo, sin terminar de cortar nunca lazos con Marvel del todo. Ella ha dejado claro que no quiere que Natasha vuelva de ninguna manera en las dos nuevas 'Vengadores', pero eso no ha impedido que en 'Thunderbolts*' apareciese acreditada como productora ejecutiva. Y seguro que no fui el único que en el cine se preguntó qué hacía su nombre ahí si está tratando de abrir una nueva etapa en su carrera.

La vida negra de Johansson y Harbour

Ahora, Johansson lo ha explicado en una conversación con David Harbour para la revista Interview, después de que este, precisamente, la felicitara por su labor en la película: "Básicamente eres la séptima Thunderbolt. Tu personaje está por toda la película... Eres productora ejecutiva. Felicidades". Ella, simplemente, responde "No la he visto, y pedí que me quitaran de los créditos porque no tuve nada que ver con ella". ¿Si va a volver a Marvel de manera habitual? No tiene pinta, la verdad.

"Algunas de las películas que hice para Marvel conectaron más con mi personaje que otras", declara Johansson. "Como en Capitán América: El Soldado del Invierno con Chris [Evans], fuimos muy dinámicos. En otras películas el reparto era tan enorme y había tanta trama que contar que empiezas a sentirte como un mecanismo para que todo avance. Y si te has comprometido a cinco meses y medio con esto, es como: 'Vale. No puedo pintarme las uñas, no puedo cortarme el pelo'. Parecen problemas bobos, pero tu identidad está atada a este trabajo durante mucho tiempo, y si no te apasiona, te sientes algo encerrada a veces."

David Harbour sabe de lo que está hablando su compañera ya que ha estado una década haciendo 'Stranger Things', que ya por fin acaba este año con su temporada 5.

"Cuando empecé, me encantó", aclara el actor. "Algunos amigos que habían hecho series durante años me decían: 'Para la tercera o cuarta temporada estarás huyendo'. Y yo les decía: '¡Jamás! ¡Quiero mucho a todos estos chicos!'. Pero llegas a un punto en el que piensas: '¿Cuánta historia más queda por contar?'. Tienes que repetirte mucho, y sientes: 'Quiero arriesgarme. Quiero hacer algo que la gente no me haya visto hacer antes'. Así que, después de 10 años, digo: OK."

Finalmente, Scarlett Johansson hace como que no sabe que están preparando una nueva película de 'Vengadores' (como si no la hubieran rondado para actuar en 'Doomsday') y añade: "No he perdido mi toque mágico Marvel. Ni siquiera estoy contratada por Marvel y sigo guardando vuestros putos secretos".

Harbour responde, de coña: "Oh, venga ya, Scarlett. Todos sabemos que eres el personaje secreto. Todos sabemos que la Viuda Negra vuelve de entre los muertos". A lo que ella contesta (demostrando que, al menos, se enteró del guion): "Si vuelvo de entre los muertos, entonces la mitad de la población mundial muere. ¿No has visto 'Endgame', por dios?". Pase lo que pase, procurad no sorprenderos demasiado si en 'Doomsday' aparece su personaje un par de minutos aferrada a un gigantesco cheque.

