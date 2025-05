‘Thunderbolts*’ es justo lo que necesitaba Marvel, pero también la pone en problemas: sus crossovers se han vuelto palos en sus propias ruedas

Es difícil recordar ahora mismo la última vez que uno tenía la sensación de que podía relajarse y dejarse llevar por una película de Marvel, cuya etapa del multiverso ha complicado todo más de lo necesario. Entre películas y series se ha generado un desperdigamiento de tramas y personajes que se ha vuelto muy complicado de seguir, y cada nueva obra se ha convertido en una sensación de completar deberes que juega mucho en contra de su manera de hacer las cosas. ‘Thunderbolts*’ se ha convertido en un antídoto inesperado para ello.

Inesperado porque era probablemente la película que menos seguridad transmitía tanto a público como en parte al estudio, colocada estratégicamente entre dos proyectos de más entidad como ‘Capitán América: Brave New World’ y ‘Los Cuatro Fantásticos: Primeros pasos’, y con la apariencia de ser un trámite de cara a las próximas de Vengadores. En su lugar, se ha convertido en la película que ha recordado lo que se puede disfrutar de una cinta de superhéroes que no se complica más de la cuenta y hasta se centra en una idea, en lugar de elaborar diferentes digresiones que puedan tener o no consecuencias en un futuro proyecto.

Resulta increíble pensar en una película con una historia medianamente autoconclusiva, que se centra en un grupo de personajes concretos enfrentados a una amenaza concreta, sea el soplo de aire fresco que necesitaba el Universo Marvel, pero es una evidencia de hasta qué punto su plan estaba perdiendo fiabilidad. ‘Thunderbolts*’ es una muy efectiva versión de un modelo de película que incluso les precede, y probablemente sea lo que mejor les venga de cara a futuro.

No es un secreto que la confianza del público medio en el proyecto del multiverso ha ido flaqueando conforme este progresaba. La acumulación de horas entre series y cine generó mucho contenido, pero también muchas subtramas confusas que luego no eran retomadas hasta tiempo después. Y eso cuando deciden retomarse (¿no fue en ‘Invasión secreta’ donde se creó al ser más poderoso del universo?). Esto obliga a estar considerando cuántas cosas tienes que tener en mente, o si ese momento que resulta confuso es una alusión a alguna serie que nos has visto, en lugar de dejarse llevar por la aventura de turno.

Intentar llenar las películas de posibilidades, incluyendo cameos, crossovers e incluso versiones alternativas de otras dimensiones, ha terminado por hacer más indefinido el proyecto y ha afectado a la capacidad de disfrutar de sus espectáculos. Incluso sus éxitos más claros como ‘Spider-Man: No Way Home’ o ‘Deadpool y Lobezno’ tienen que recurrir a una regurgitación de nostalgia que al final se ve como algo vacío, con un impacto tremendamente efímero.

Buscando la escala razonable

Al final, las películas que más han conseguido tener más han conseguido brillar han sido las que han tenido su particular parcela del universo y no moverse de ahí, como fue el caso de ‘Guardianes de la galaxia Vol. 3’ o una ‘Black Panther: Wakanda Forever’ que se aprovechaba del carácter aislado de la nación africana para no tener que lidiar con problemas de otras cintas o esperar apariciones sorpresa. Quitando alusiones a la anterior película y menciones a otro grupo de héroes, ‘Thunderbolts*’ parece estar sucediendo en una sección del mundo donde no parece haber otros supers, y acaba sentándole bien porque sólo tiene que centrarse en sus propios problemas.

Es cierto que la propia naturaleza de la película es la de un crossover de personajes, por lo que resultaría raro pensar que el futuro de Marvel no pase por hacer estas uniones. Pero sabe tomar las lecciones adecuadas tanto de la primera ‘Los Vengadores’ como sobre todo de la original ‘Guardianes de la galaxia’, estableciendo bien puntos de conexión y de conflicto entre personajes y manteniendo la amenaza a la que se enfrentan a una escala relativamente pequeña.

Intentar moverse en una dirección menos complicada (e innecesaria) parece la mejor vía que tiene Marvel para no perder del todo el espectador y poder mantener la ilusión de que el cine de superhéroes sigue siendo lo más popular, y la próxima ‘Cuatro fantásticos’ puede salir beneficiada también de ello. Aunque sus planes más inmediatos involucren justo el gran evento de ‘Secret Wars’, este puede ser el punto y aparte con el que replantear prioridades y considerar qué clase de películas pueden y van a saber hacer.

