Timothée Chalamet desvela cuál es su película preferida de toda su filmografía. "Es la que más veces he visto de todas las que se han hecho en la historia"

La carrera de Timothée Chalamet es una de esas que podríamos calificar como "meteóricas". El actor, que ya ha cumplido las 30 primaveras, ha conseguido en poco más de diez años —si contamos a partir de sus primeros pinitos en las grandes ligas— pasar de ser un secundario más de Hollywood a tener el Oscar prácticamente asegurado por su papel en la fantástica 'Marty Supreme' del no tan fantástico Josh Safdie.

Team Nolan

Desde que trabajó para Jason Reitman en 'Hombres, mujeres y niños' en un ya lejano 2014, Chalamet se ha codeado con cineastas de la talla de Greta Gerwig, Luca Guadagnino, David Michôd, Wes Anderson, Woody Allen o Denis Villeneuve en producciones de todos los tipos, géneros y presupuestos. Pero, de entre todas ellas, una sigue siendo su favorita, y no es precisamente en la que tuvo más relevancia.

Tal como recoge la cuenta de X Christopher Nolan Updates, durante un evento en la American Cinematheque, el actor, acompañado del propio Nolan, confesó que su proyecto predilecto de entre todos los que ha participado sigue siendo 'Interstellar', cuyo estreno se remonta a 12 años atrás.

Aunque mi papel en Interstellar no es enorme —creo que era el número 12 en la lista de convocados—, esta película me llegó en un momento de mi vida y de mi carrera en el que las cosas no estaban, ni mucho menos, asentadas. Y sigue siendo mi proyecto favorito de todos en los que he participado.

Chalamet continuó agradeciendo la aparición del largometraje de ciencia ficción en su vida en un momento en el que "lo necesitaba de verdad".

Es la película que más veces he visto de todas las que se han hecho en la historia de la humanidad. Estoy tremendamente agradecido por haber formado parte de este proyecto y, si ahora hay abundancia de cosas buenas en mi vida, esto llegó como una pequeña esmeralda. Apareció en un momento en el que lo necesitaba de verdad.

A pesar de que, bajo mi humilde punto de vista, el nombre de Timothée Chalamet comenzó a sonar con especial fuerza en 2017 cuando lanzó el fantástico doblete de 'Lady Bird' y 'Call Me By Your Name', no cabe duda de que su breve, pero intensa aparición en 'Interstellar', captó no pocas miradas entre unos directores de casting que ahora, probablemente, tienen al actor en sus agendas día sí y día también.

