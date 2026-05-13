"No me disgusta en absoluto". Peter Jackson cree que la IA va a destruir el mundo, pero no la diferencia de otros efectos especiales en el cine

Pocas cosas me hacen entornar más los ojos durante una campaña promocional de un largometraje que ver el nombre de su director acompañado del adjetivo "visionario". No obstante, entre el puñado de cineastas en activo que merecen este calificativo sin ningún tipo de dudas se encuentra un Peter Jackson que, tras innovar con el uso de la tecnología en producciones como 'El señor de los anillos' o 'Las aventuras de Tintín', acaba de dejar clara su postura frente a la IA

Un efecto más

Durante la masterclass que ha impartido en el marco del Festival de Cannes, que se está celebrando actualmente y que ha premiado a Jackson con la Palma de Oro Honorífica, el realizador ha dado sus dos centavos sobre esta herramienta, asegurando que, aunque "vaya a destruir el mundo", en lo que respecta al ámbito cinematográfico, la inteligencia artificial "no le disgusta en absoluto".

Para Jackson, la IA generativa es "solo un efecto especial" que "no se diferencia de otros efectos especiales". No obstante, dibuja una línea roja en su uso, subrayando que es "totalmente esencial" proteger a los actores para evitar que sus voces y apariencias sean replicadas sin su consentimiento. De los requiebros éticos y morales de esta práctica que han evidenciado casos como el de Val Kilmer no se ha pronunciado.

Si vas a hacer un duplicado de IA de alguien, como Indiana Jones o quien sea, mientras tengas los derechos de la persona que estás mostrando, no veo el problema. El problema es cuando las apariencias de las personas se roban y se usurpan.

Donde veo mucho menos acertado al bueno de Peter es en el paralelismo que ha hecho entre la inteligencia artificial generativa y técnicas como el motion capture, con la que Andy Serkis pudo dar vida a Gollum a principios de siglo. ¿El hilo que las une? Según parece, las pocas probabilidades de que un personaje creado con ambas llegue a ganar algún premio.

Mucha gente del medio está muy preocupada por la IA. No creo que un personaje al estilo de Gollum o un personaje generado tenga ninguna esperanza en ganar ningún premio. Lo que es un poco injusto, especialmente en el caso de Andy Serkis, en el que no es una interpretación generada con IA, sino una interpretación generada por humanos al 100 %.

Por el momento, solo nos queda esperar a un futuro menos lejano de lo que podría parecer a simple vista para ver qué nos depara una IA a la que cada vez más cineastas de primera línea comienzan a hacer ojitos.

Vía | Variety

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