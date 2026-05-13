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Acaba de llegar a Netflix uno de los animes isekai más populares de los últimos años. Una aventura virtual con un gamer que tiene un talento único

El catálogo de animes isekai de Netflix sigue creciendo

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Mariló Delgado

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Ya desde hace unos años Netflix había encontrado un pequeño rincón para los animes isekai en su catálogo. 

En la plataforma teníamos algunos títulos bastante peculiares como 'Thermae Romae Novae', con un romano que viaja en el tiempo, o 'Mi tío es de otro mundo', con un aventurero que regresa a Japón después de años perdido en un mundo de fantasía, pero ahora en Netflix se han puesto las pilas fichando series más mainstream que han venido petándolo.

La práctica hace al maestro

Hace unas semanas llegó 'Mushoku Tensei' a la plataforma, y para seguir con los animes populares ahora le ha tocado el turno a 'Shangri-La Frontier'. El isekai es una de las series de fantasía más fresquitas del género y su estreno en 2023 fue un auténtico bombazo.

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En un futuro cercano en el que los juegos de realidad virtual son la norma, Rakuro Hizutome se ha convertido en un experto en "juegos basura" y triunfar en ellos abriéndose camino entre sus glitches y errores de sistema. Esta habilidad se vuelve increíblemente útil cuando decide unirse al juego online "Shangri-La Frontier", con toda su experiencia en juegos malos siendo lo que necesita para progresar en la historia.

La primera temporada de 'Shangri-La Frontier' ya ha llegado a Netflix al completo, con sus 25 capítulos. También lo hace con varias opciones de doblaje, incluyendo el castellano, y la promesa de que "próximamente" la segunda temporada también se podrá ver en la plataforma. 

Shangri La Frontier

Esta misma semana también aterrizan en la plataforma 'Akane-banashi' y más capítulos de 'One Piece' con el nuevo doblaje español, y más temporadas de 'My Dress-Up Darling' y 'Mushoku Tensei'. Vamos, que tenemos un mayo bastante ocupado si nos queremos poner al día con las novedades de anime en Netflix. 

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