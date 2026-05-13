Estrenos (13 de mayo): 44 series, películas y documentales en Netflix, Prime Video, HBO Max, Disney+, Movistar Plus, Filmin y SkyShowtime

Semana eurovisiva, aunque en España nos importe poco al menos a un nivel institucional. Sé que esto no suple del todo la ausencia de festival, pero seguro que ayudan algunos de los estrenos de streaming. En esta ocasión contamos 44 series, películas y documentales que llegan desde hoy a Netflix, Prime Video, Filmin, Movistar Plus+, SkyShowtime, HBO Max y Disney+.

Off Campus

Una de las grandes apuestas de Prime Video en cuanto a serie juvenil. Una historia de amor entre dos polos opuestos que arrancan una relación fingida por interés.

Estreno el miércoles en Prime Video

The Punisher: One Last Kill

Un especial de ficción con el icónico antihéroe de Marvel encarnado por Jon Bernthal. En esta ocasión se ve arrastrado a la violencia en un momento en el que intenta buscar otro sentido a su vida.

Estreno el miércoles en Disney+

Todos los estrenos

Netflix

Akane-banashi (sábado)

Almas gemelas (jueves)

El autobús, la huelga de la selección francesa (viernes)

Berlín y la dama del armiño (viernes)

Entre padre e hijo (miércoles)

La fuerza del deber (viernes)

Gallitos T2 (miércoles)

Horimiya (viernes)

The Middle (viernes)

Némesis (jueves)

La novia del año (viernes)

Los superfrikis (viernes)

Prime Video

Good Omens T3 (miércoles)

No es así (viernes)

Off Campus (miércoles)

HBO Max

EE.UU Contra el mundo. Cuatro años con la selección masculina de fútbol (miércoles)

La élite: 15 historias de la diásporas asiáticas y del pacífico (jueves)

The Florida Project (jueves)

Hit Man: Asesino por casualidad (viernes)

Presa 951 (jueves)

Revenge (miércoles)

La sustancia (viernes)

Windflower (jueves)

Disney+

Little Angel T5 (jueves)

The Punisher: One Last Kill (miércoles)

Rivales T2 (viernes)

Movistar Plus+

Addition (domingo)

Bala perdida (viernes)

The Lady (jueves)

Landa (miércoles)

Ninja a cuadros: El orig3n (miércoles)

Stonehenge: ¿santuario o necrópolis? (Jueves)

Filmin

Borrar el historial

La costa de los mosquitos

La gran Lillian Hall

La hija pequeña

Increíble pero cierto

La insoportable levedad del ser

El instinto

Lecciones de amor

Los malditos

Panda Plan

The Passage

El rey de los belgas

Trust

SkyShowtime

Todos el sábado

Black Phone 2

Bob Esponja T16B

Todo lo mejor en Espinof

Si por un casual no os convencen los estrenos de esta semana... venga que tenemos nuestros infalibles rankings con las mejores series y las mejores películas de este 2026. ¿Que lo queréis por plataformas? pues aquí están nuestras series y películas favoritas de Netflix y las series más destacadas de HBO Max, Prime Video y Disney+ en este año. Además, podéis votar vuestras favoritas tanto en cine como en series.

Por cierto, si quieres estar enterado de todo, date una vuelta por nuestra Newsletter, Espinofrenia.

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