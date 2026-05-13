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Estrenos (13 de mayo): 44 series, películas y documentales en Netflix, Prime Video, HBO Max, Disney+, Movistar Plus, Filmin y SkyShowtime

Estrenos (13 de mayo): 44 series, películas y documentales en Netflix, Prime Video, HBO Max, Disney+, Movistar Plus, Filmin y SkyShowtime

Vamos del cielo al infierno con cierto castigador, ángeles y demonios

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Semana eurovisiva, aunque en España nos importe poco al menos a un nivel institucional. Sé que esto no suple del todo la ausencia de festival, pero seguro que ayudan algunos de los estrenos de streaming. En esta ocasión contamos 44 series, películas y documentales que llegan desde hoy NetflixPrime VideoFilmin, Movistar Plus+, SkyShowtime, HBO Max y Disney+.

Índice de Contenidos (11)

Off Campus

Una de las grandes apuestas de Prime Video en cuanto a serie juvenil. Una historia de amor entre dos polos opuestos que arrancan una relación fingida por interés.

  • Estreno el miércoles en Prime Video

The Punisher: One Last Kill

Un especial de ficción con el icónico antihéroe de Marvel encarnado por Jon Bernthal. En esta ocasión se ve arrastrado a la violencia en un momento en el que intenta buscar otro sentido a su vida.

  • Estreno el miércoles en Disney+
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Todos los estrenos

Netflix

  • Akane-banashi (sábado)
  • Almas gemelas (jueves)
  • El autobús, la huelga de la selección francesa (viernes)
  • Berlín y la dama del armiño (viernes)
  • Entre padre e hijo (miércoles)
  • La fuerza del deber (viernes)
  • Gallitos T2 (miércoles)
  • Horimiya (viernes)
  • The Middle (viernes)
  • Némesis (jueves)
  • La novia del año (viernes)
  • Los superfrikis (viernes)

Prime Video

  • Good Omens T3 (miércoles)
  • No es así (viernes)
  • Off Campus (miércoles)

HBO Max

Disney+

  • Little Angel T5 (jueves)
  • The Punisher: One Last Kill (miércoles)
  • Rivales T2 (viernes)

Movistar Plus+

  • Addition (domingo)
  • Bala perdida (viernes)
  • The Lady (jueves)
  • Landa (miércoles)
  • Ninja a cuadros: El orig3n (miércoles)
  • Stonehenge: ¿santuario o necrópolis? (Jueves)

Filmin

SkyShowtime 

Todos el sábado

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Todo lo mejor en Espinof

Si por un casual no os convencen los estrenos de esta semana... venga que tenemos nuestros infalibles rankings con las mejores series y las mejores películas de este 2026. ¿Que lo queréis por plataformas? pues aquí están nuestras series y películas favoritas de Netflix y las series más destacadas de HBO MaxPrime Video y Disney+ en este año. Además, podéis votar vuestras favoritas tanto en cine como en series.

Por cierto, si quieres estar enterado de todo, date una vuelta por nuestra Newsletter, Espinofrenia.

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