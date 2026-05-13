Estrenos (13 de mayo): 44 series, películas y documentales en Netflix, Prime Video, HBO Max, Disney+, Movistar Plus, Filmin y SkyShowtime

Semana eurovisiva, aunque en España nos importe poco al menos a un nivel institucional. Sé que esto no suple del todo la ausencia de festival, pero seguro que ayudan algunos de los estrenos de streaming. En esta ocasión contamos 44 series, películas y documentales que llegan desde hoy a Netflix, Prime Video, Filmin, Movistar Plus+, SkyShowtime, HBO Max y Disney+.
Índice de Contenidos (11)
Off Campus
Una de las grandes apuestas de Prime Video en cuanto a serie juvenil. Una historia de amor entre dos polos opuestos que arrancan una relación fingida por interés.
- Estreno el miércoles en Prime Video
The Punisher: One Last Kill
Un especial de ficción con el icónico antihéroe de Marvel encarnado por Jon Bernthal. En esta ocasión se ve arrastrado a la violencia en un momento en el que intenta buscar otro sentido a su vida.
- Estreno el miércoles en Disney+
Todos los estrenos
Netflix
- Akane-banashi (sábado)
- Almas gemelas (jueves)
- El autobús, la huelga de la selección francesa (viernes)
- Berlín y la dama del armiño (viernes)
- Entre padre e hijo (miércoles)
- La fuerza del deber (viernes)
- Gallitos T2 (miércoles)
- Horimiya (viernes)
- The Middle (viernes)
- Némesis (jueves)
- La novia del año (viernes)
- Los superfrikis (viernes)
Prime Video
- Good Omens T3 (miércoles)
- No es así (viernes)
- Off Campus (miércoles)
HBO Max
- EE.UU Contra el mundo. Cuatro años con la selección masculina de fútbol (miércoles)
- La élite: 15 historias de la diásporas asiáticas y del pacífico (jueves)
- The Florida Project (jueves)
- Hit Man: Asesino por casualidad (viernes)
- Presa 951 (jueves)
- Revenge (miércoles)
- La sustancia (viernes)
- Windflower (jueves)
Disney+
- Little Angel T5 (jueves)
- The Punisher: One Last Kill (miércoles)
- Rivales T2 (viernes)
Movistar Plus+
- Addition (domingo)
- Bala perdida (viernes)
- The Lady (jueves)
- Landa (miércoles)
- Ninja a cuadros: El orig3n (miércoles)
- Stonehenge: ¿santuario o necrópolis? (Jueves)
Filmin
- Borrar el historial
- La costa de los mosquitos
- La gran Lillian Hall
- La hija pequeña
- Increíble pero cierto
- La insoportable levedad del ser
- El instinto
- Lecciones de amor
- Los malditos
- Panda Plan
- The Passage
- El rey de los belgas
- Trust
SkyShowtime
Todos el sábado
- Black Phone 2
- Bob Esponja T16B
Todo lo mejor en Espinof
Si por un casual no os convencen los estrenos de esta semana... venga que tenemos nuestros infalibles rankings con las mejores series y las mejores películas de este 2026. ¿Que lo queréis por plataformas? pues aquí están nuestras series y películas favoritas de Netflix y las series más destacadas de HBO Max, Prime Video y Disney+ en este año. Además, podéis votar vuestras favoritas tanto en cine como en series.
Por cierto, si quieres estar enterado de todo, date una vuelta por nuestra Newsletter, Espinofrenia.
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