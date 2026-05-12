'Un hijo' nace con la única intención de ser "bonita". Tristemente, es consciente de ser una película que poner de fondo y acaba resultando insípida

"Es más difícil hacer reír que hacer llorar" es una frase ya caduca. En tiempos del entretenimiento rápido y la baja atención, lo realmente difícil es hacer que el público sienta empatía hacia los personajes, de una manera u otra, especialmente cuando sabe todos los mecanismos que una película va a utilizar para sacar la lágrima. La música lenta, el abrazo con aplauso de los presentes, el personaje que busca amor encontrándolo finalmente, un padre aceptando a su hijo tras toda una vida rechazándolo... 'Un hijo', muy conscientemente, juega con todas las cartas del melodrama facilón, pero de alguna manera falla en todos sus intentos y el resultado es tan blando como insípido. Definitivamente, era más fácil hacer reír que hacer llorar así.

Papá, cuéntame otra vez

Toda la trama de 'Un hijo' se vertebra en torno a un misterio que, por supuesto, se especifica y subraya cinco veces a lo largo de la cinta, para que ni los más despistados se queden atrás. El guion es simple y repetitivo, cayendo una y otra vez en los mismos momentos clave y verbalizándolos constamente: se quieren asegurar tanto de que todo el público entiende todos los elementos en juego antes de revelar el truco, que más que una narración clásica parece un bucle.

La desconfianza que la película pone en el público es evidente, logrando que los que no estamos mirando el móvil durante la proyección acabemos hundidos en la butaca sintiendo que la película nos castiga por no estar en pleno multitasking. 'Un hijo' nace con la vocación de estar "de fondo", y así todas sus buenas intenciones acaban cayendo como un castillo de naipes. Además, para evitar medias tintas, matices y dudas, todos sus personajes son extremos: o muy buenos, o muy malos... Y eso lleva a que la inevitable redención sea tan fortuita como imposible de creer.

No ayuda la obsesión de su personaje protagonista, Guille, con Mary Poppins (no la película, sino el personaje), que convierte una inocente fantasía en una obsesión rayana en lo absurdo. Personalmente no pude evitar encontrar cada frase sobre la niñera forzada y creada solo para que el público reconozca de inmediato la referencia y diga "Qué bonito". Esa fijación con que el público la perciba "bonita" acaba por lastrar la cinta: no puede evitar ser un esquema resumido de lo que realmente le gustaría ser.

Con un mucho de azúcar

Al menos Hugo Silva y Macarena García brillan en sus papeles y son, sin duda, lo más destacado de la producción, que tiene detalles curiosos e inteligentes... que no logra explotar del todo. Los dibujos como símbolo del trauma, la persecución policial de los padres de su amiga, la obra de teatro final o las conversaciones en el autobús son momentos entrañables y únicos a su manera, pero no consiguen emocionar por una falta de sensibilidad y una dirección plana que no toma ningún riesgo: culinariamente hablando, son unos macarrones aliñados con tomate de brick. Básico, sencillo y anodino.

En su manía por ser una película blanca, limpia y que no quiere ensuciarse, 'Un hijo' muestra la triste realidad del abuso paterno con una simpleza que asusta. Un par de agarrones aquí y allá, unas cuantas malas contestaciones y una homofobia latente: la película sabe que no puede ir más allá porque el público no puede rechazar al padre del todo para, así, otorgarle el beneficio de la duda tras la resolución del secreto (que, por cierto, si eres un poquito avispado entenderás a la primera, porque no es ni tan complicado, ni tan sorprendente). Al alejarse de la dureza que la cinta pide a gritos y no atreverse a caer a los infiernos, lo que queda es una ñoñería constante.

'Un hijo' no hace ningún esfuerzo por ser la obra que podría ser, dejándolo todo en manos de un público soberano que, con suerte, la encuentre "bonita". El problema es que su buenismo cae en el lado de lo cursi y lo remilgado, su guion repetitivo acaba por ser frustrante y su sorpresa final causa una oleada de ruidosa indiferencia. Cuando una película nace con el único objetivo de verse un domingo por la tarde entre siesta y scroll en Twitter, algo falla.

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