Matthew McConaughey presenta el sensacional tráiler de su nueva película, que tiene casi un 100% de críticas positivas

Matthew McConaughey está de vuelta con una película tan aclamada que ya tiene casi un 100% de críticas positivas. Se titula 'The Rivals of Amziah King' y aquí os traemos el sensacional tráiler de un thriller que promete dar mucho de lo que hablar durante los próximos meses.

Escrita y dirigida por Andrew Patterson ('The Vast of Night'), 'The Rivals of Amziah King' cuenta la historia de Kateri, una joven que ha perdido a su madre recientemente. Poco después se reencuentra con Amziah, su antiguo padre adoptivo, lo cual cambia su vida para siempre. Él se convierte en su mentor, revelando poseer revela habilidades ocultas cuando surge una situación devastadora.

Angelina LookingGlass, Kurt Russell, Cole Sprouse, Owen Teague, Scott Shepherd, Rob Morgan, Tony Revolori, Jake Horowitz y Catherine Dyer acompañan a McConaughey al frente del reparto de una película que tuvo su presentación mundial en el South by Southwest de 2025. Su acogida allí fue tan buena que cuenta con un 97% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes, pues solamente 1 de los 31 críticas que ya pudo verla no la aprueba.

El estreno en los cines de Estados Unidos de 'The Rivals of Amziah King' está previsto para el 14 de agosto de 2026. Por desgracia, todavía se desconoce su fecha de lanzamiento en otros mercados, incluyendo España, donde todavía ni siquiera se sabe qué distribuidora tiene sus derechos.

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