11 películas de Matthew McConaughey que te harán exclamar: “Alright, alright, alright…”

Parece que el bueno de Matthew McConaughey, además de para que la gente haya aprendido a pronunciar su apellido correctamente, ha necesitado casi treinta años de trayectoria profesional desde su debut en un episodio de 'Misterios sin resolver' en 1992 y robar todos los focos en la descomunal serie de HBO 'True Detective' para que se le haya terminando reverenciando como uno de los grandes intérpretes del panorama actual hollywoodiense.

Para homenajear al intérprete texano, que acaba de cumplir 51 primaveras, os traigo esta lista en la que he seleccionado las que, bajo mi punto de vista, son las 11 mejores películas en las que ha prestado sus amplias cualidades interpretativas. He de decir que, además de las seleccionadas, son más que dignas de mención obras del nivel de 'Movida del 76' y 'Los Newton Boys' de Richard Linklater, 'U-571' de Jonathan Mostow, o la infravaloradísima 'Magic Mike'.

Dicho esto, manos a la obra con la selección. Alright, alright, alright...

'Cómo perder a un chico en 10 días'

Como iba a ser completamente imposible ignorar al elefante en la habitación a lo largo de toda esta lista, empecemos haciendo justicia a esta divertidísima comedia romántica de Donald Petrie. Reconozco ser una persona bastante cínica y en absoluto aficionada al subgénero, pero he de admitir que 'Cómo perder a un chico en 10 días' me cogió con la guardia baja y me hizo caer rendido ante sus mundanos placeres gracias, casi en su totalidad, a la desbordante química que derrochan Kate Hudson y un Matthew McConaughey que roba todos los focos y exuda carisma pese a las limitaciones del papel.

'Tropic Thunder: ¡Una guerra muy perra!'

Además de ser una auténtica joya dentro de la parodia metacinematográfica, 'Tropic Thunder' tiene uno de los repartos corales más redondos, lúcidos y desatados de los últimos años —sí, al nivel de 'Puñales por la espalda'— en el que brillan desde sus protagonistas hasta unos secundarios entre los que destacan el desquiciado Les Grossman de Tom Cruise, y un Rick Peck, interpretado por Matthew McConaughey; impecable en su rol de agente tuercebotas entregado en cuerpo y alma a las necesidades de su cliente, aunque implique llevarle un TiVo a la jungla.

'Killer Joe'

Aunque el bueno de Matthew ya había demostrado con anterioridad sus capacidades interpretativas, tuvo que venir el genio de William Friedkin a ofrecerle un papel que desterraría por completo su imagen de guaperas de industria y le abriría puertas a terrenos inexplorados. Y es que tanto 'Killer Joe' como su policía pluriempleado como asesino a sueldo protagonista son una oda a la sordidez, a la violencia más seca y contenida, a un humor que hace funambulismo sobre una alambre de espino y a ese cine arriesgado y subversivo tan necesario.

'Mud'

Tan sólo un año después del estreno de 'Killer Joe', Matthew McConaughey volvió a sorprender a propios y extraños con el tercer largometraje de un Jeff Nichols que ya ostentaba el título de adalid del panorama independiente norteamericano tras las magníficas 'Take Shelter' y 'Shotgun Stories'. En Mud, el director brindó al intérprete otro rol fuera de su presunta zona de confort que terminó reafirmándole como la gran estrella que es, y con el que deslumbró a golpe de sobrecogedora contención. Sin duda, junto a 'Killer Joe', una de las grandes sorpresas de la trayectoria del texano.

'The Gentlemen: Los señores de la mafia'

Si Jeff Nichols sacó oro del talento del señor McConaughey en 'Mud', Guy Ritchie hizo lo propio con su 'The Gentlemen' sustituyendo la moderación interpretativa por un frenetismo a la altura de la puesta en escena marca de la casa. El bueno de Matthew tenía complicado destacar entre un reparto en el que figuran nombres de la talla de Colin Farrell, Charlie Hunnam o Michelle Dockery, pero su labor como Michael Pearson se eleva como la mejor de la película —con permiso de un Hugh Grant sencillamente estelar—.

'El lobo de Wall Street'

'El lobo de Wall Street' es una obra maestra de tres horas plagada de momentos para el recuerdo, pero de entre todas ellas, si hay una que me viene automáticamente a la mente cuando pienso en la película de Martin Scorsese, es la reunión entre Jordan Belford y Mark Hanna. Una escena dominada por un Matthew McConaughey en su salsa, con la verborrea desatada, y que culmina con su particular versión de 'The Money Chant' a base de golpes en el pecho. Esto, damas y caballeros, es un —muy— secundario memorable.

'Interstellar'

La primera mitad de la década de los 2010 supuso el despegue definitivo de la carrera de Matthew McConaughey, y uno de los grandes exponentes de este hecho es su participación en la maravillosa odisea cuántica de Christopher Nolan 'Interstellar'. En ella, escudado por un elenco compuesto por grandes intérpretes como Jessica Chastain, Anne Hathaway o John Lithgow, el actor articuló una fantástica labor que supo equilibrar la emotividad necesaria para hacer funcionar la historia y ese carisma que todo protagonista de un blockbuster de estas características debería poseer.

'Dallas Buyers Club'

Por suerte para McConaughey, su carrera por el Óscar no ha sido tan ardua y sufrida como la de su partener en 'El lobo de Wall Street' Leonardo DiCaprio. En su caso, llegó en 2014 de la mano de la sobresaliente 'Dallas Buyers Club' de Jean-Marc Vallée, en la que el texano exprimió a fondo uno de esos papeles basados en hechos reales que tanto gustan a la Academia norteamericana, dando vida al cowboy de rodeo Ron Woodroof, diagnosticado con SIDA en el año 1986. Mención especial para su compañero de reparto, también oscarizado, Jared Leto.

'Kubo y las dos cuerdas mágicas'

Aunque Matthew McConaughey sea un actor reconocido mayoritariamente por sus papeles en acción real, no podemos dejar caer en saco roto su trabajo en la que, fuera de toda duda, es una de las mejores películas de animación que nos ha dejado el siglo XXI hasta la fecha. Una 'Kubo y las dos cuerdas mágicas' en la que el actor prestó su inconfundible voz a Beetle, elevando aún más si cabe la exquisita labor del estudio Laika tanto a nivel visual como en lo que respecta a la narrativa.

'Amistad'

Es complicado no terminar convertido en un actor reverenciado cuando en la primera década de tu carrera cinematográfica has podido aprender de un maestro como Steven Spielberg y de compañeros de reparto del peso de Morgan Freeman, Anthony Hopkins o Stellan Skarsgård en un drama del calado de 'Amistad'. En ella, McConaughey dio vida a Roger Sherman Baldwin, trigésimo segundo gobernador de Conecticut que participó como abogado en el caso de los Estados Unidos contra el navío "La Amistad" tras el motín de 53 esclavos negros que viajaban a bordo.

'Contact'

Cerramos esta selección de películas con otro de los primeros grandes papeles de McConaughey. Este no es otro que el de Palmer Ross, el filósofo cristiano que, entre otras cosas, sirve de catalizador al fuerte discurso teológico del drama de ciencia ficción 'Contact' dirigido por Robert Zemmeckis a partir de la novela homónima de Carl Sagan. Para hacerse con el trabajo, el actor rechazó el papel protagonista en la 'Chacal' de Michael Caton-Jones y pasó por encima de un grande como Ralph Fiennes; ahí es nada.

