Santiago Segura, sobre el principal problema para hacer 'Torrente 6': "Eso es lo que está lastrando el ansiado regreso"

Santiago Segura lleva ya varios años prometiendo que va a hacer 'Torrente 6', pero la película nunca termina de concretar. El reciente lanzamiento de 'Padre no hay más que uno 5' daba esperanzas de que ya había llegado el momento, pues se ha promocionado como la entrega final, lo que le deja más tiempo para centrarse en otros proyectos. Sin embargo, todo apunta a que la cosa todavía va para largo.

"Hay que dar con la tecla"

El propio Segura ha confesado en una entrevista concedida a la Cadena Ser por qué le está costando tanto sacar adelante 'Torrente Presidente'. Y da un buen motivo, ya que la realidad de nuestro país, en especial la política, ha alcanzado tal punto de absurdo que es casi imposible superarlo en una película:

Llevo cuatro años madurando 'Torrente Presidente', pero es que es tan complejo... Es tan complejo porque Torrente intenta ser una sátira social e incluso hacer algún comentario sobre la política de nuestro país. Yo me levanto cada mañana y lo que leo en los periódicos y lo que veo... es que creo que es imposible superar eso.

Eso es lo que está lastrando el ansiado regreso de Torrente, que hay que dar con la tecla para que eso siga siendo pertinente o relevante. Que sea divertido.

Confieso que hasta ahora creía que simplemente las películas de 'Padre no hay más que uno' daban tan dinero y debían ser tan fáciles de hacer que para qué meterse en el lío de resucitar una saga que a día de hoy seguro que le valdría infinidad de críticas. Porque que los tiempos han cambiado mucho desde el estreno de 'Torrente, el brazo tonto de ley' e incluso desde el lanzamiento de 'Torrente 5: Operación Eurovegas' es algo indiscutible.

De hecho, el propio Segura comenta también en El Debate que "la sociedad ya en Torrente 5 me frustró tanto que no se me puede ocurrir nada más loco que los periódicos por la mañana". Eso llevó a convertirla en una distopía, "pero algunas cosas desde que lo rodé hasta que estrené la película... ¡Ya pasaron!". Y es que la realidad muchas veces acaba superando a la ficción.

