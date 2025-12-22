El impresionante tráiler de 'La odisea' ya está aquí. Christopher Nolan promete dar la epopeya cinematográfica de 2026

Los pelos de punta se me han quedado tras ver el tráiler y eso que no me apasiona tanto Christopher Nolan como antes. Pero el director ha conseguido que cada película suya sea un acontecimiento y promete una epopeya colosal con 'La odisea', cuyo tráiler ya da un buen anticipo de lo que nos encontraremos en las salas de cine el próximo verano.

Basada en la inmortal obra de Homero, la película narra el viaje de vuelta de Odiseo, rey de Ítaca, que quiere regresar a su hogar tras combatir en en la guerra de Troya. En su camino lidiará con seres fantásticos que confabularán para retenerle.

La odisea de Odiseo

Matt Damon es el encargado de liderar la película como Odiseo y, como es habitual con Nolan, no es el único nombre importante que tenemos en el reparto: Tom Holland como Telémaco, Anne Hatthaway como Penélope, Robert Pattinson como Antínoo, Zendaya como Atenea, Charlize Theron como Circe y Lupita Nyong'o en un papel por desvelar son solo una muestra.

Para 'La Odisea', Nolan no se ha andado con chiquitas. Un abultadísimo presupuesto (250 millones de dólares), un rodaje que ha generado más de 600 kilómetros de película de 65 mm en 91 días y planes de grabación que han ido a por el realismo del terror de alta mar. Vamos, que desde luego va a estar muy ocupado en la sala de montaje.

Un montaje final que veremos el 17 de julio de 2026, fecha de estreno de 'La odisea'.

En Espinof | Las mejores películas de 2025 hasta ahora

En Espinof | Las películas más esperadas de 2026