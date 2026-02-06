En la temporada 4 de 'Los Bridgerton' no hay tanta ficción como podríamos pensar. Una criada llegó a ser reina y es una historia 100% real

La temporada 4 de 'Los Bridgerton' nos ha devuelto a Mayfair e introducido a un nuevo romance centrado en Benedict Bridgerton y su misteriosa dama de plata. Esta nueva temporada toma muchísima inspiración del cuento clásico de la Cenicienta, con una criada que asiste a un baile haciéndose pasar por una dama y enamorando a un "príncipe", aunque Sophie Baek no fue la única criada que cambió su suerte.

La criada que fue reina

La relación de Benedict y Sophie es muy compleja y gira en torno a la abismal diferencia de clases. Él es un noble de una familia poderosa y acomodada, mientras que ella es una hija ilegítima que ha sido relegada a trabajar como sirvienta.

Las barreras sociales y los desequilibrios de poder son un tema central de esta temporada de 'Los Bridgerton', pero como todo en esta vida ya esta inventado, hay una historia real muy similar a la de Sophie y Benedict. En concreto se trata de la historia de Karin Månsdotter, una joven sueca del siglo XVI que provenía de una familia campesina.

Karin Mansdotter y Erik XIV con su hijo

Karin llegó a la corte sueca cuando era una adolescente para servir como criada, con el tiempo se convirtió en la doncella de cámara de la princesa Isabel, y allí conoció al rey Erik XIV, que le sacaba unos diecisiete años. Cuando Karin tenía quince años, se convirtió en la amante del rey, que la reconoció públicamente en la corte y hacía apariciones oficiales con él. Karin pasó a ser una dama con sus propios aposentos y sirvientes, vestidos, joyas y una posición envidiable, aunque ya que no contaba con un origen noble era a lo máximo que podía aspirar.

Sin embargo, en 1567 el rey decidió formalizar su relación y Erik XIV se casó con Karin en secreto. Al año siguiente Karin Månsdotter fue coronada como la reina de Suecia cuando el matrimonio se hizo público, aunque la decisión no sentó nada bien a la nobleza sueca ya que Erik XIV había tenido la osadía de convertir en consorte a una criada.

Obviamente, al pueblo la decisión le dio más bien igual, e incluso la reina Karin les caía bastante bien porque había conseguido cambiar su suerte y escalar posiciones sociales hasta convertirse en reina. Así es cómo Karin se convirtió en monarca a los diecisiete años, y está considerada como una de las pocas reinas europeas que no provienen de una familia noble. Aunque, por desgracia, la historia romántica de Karin y Erik duró poco y el rey fue depuesto con un golpe de estado en 1569.

Erik XIV vivió en prisión los siguientes ocho años hasta su muerte en 1577, aunque hubo varios intentos para tratar de liberarlo. En contraste, a Karin no le fue tan mal y tuvo una vida bastante tranquila. Aunque vivió en arresto domiciliario con sus hijos varios años, una vez enviudó se mudó a Finlandia, donde fue muy respetada y vivió una vida bastante cómoda entre la aristocracia del país.

También tenemos el caso de Catalina I de Rusia, que tiene un origen un tanto incierto y se cree que era la hija de un granjero. Cuando sus padres murieron por una plaga, Catalina (que originalmente se llamaba Marta Helena Skowrońska), fue acogida por diferentes parientes y sirviendo como criada y lavandera en varias casas.

A su favor tenía que era muy hermosa y en 1702, a los diecisiete años, se casó con un soldado, aunque Catalina convivió poco con su marido porque el sacerdote al que servía se mudó a la corte rusa para trabajar como traductor. Allí conoció al zar Pedro I y atrajo pronto su atención, convirtiéndose en su amante e incluso dándole un hijo en 1704. Catalina rápidamente se volvió una figura muy influyente en la corte rusa, y se cambió oficialmente el nombre en 1703 cuando se convirtió a la fe ortodoxa: a partir de entonces a Marta se la conoció como Catalina Alexeyevna.

Catalina I de Rusia

Al igual que Karin y Erik, Pedro y Catalina también se casaron en privado, pero la ceremonia de 1707 fue oficial y Catalina legitimada como consorte. El matrimonio llegó a producir doce hijos, aunque solo dos llegaron a la edad adulta, y existen numerosas cartas que prueban que sentían muchísimo afecto el uno por el otro. Que, teniendo en cuenta los matrimonios de las altas esferas de la época, pues ni tan mal, la verdad.

Sophie tiene un origen un tanto diferente al de Karin y Catalina, ya que ella es la hija ilegítima de un lord y tuvo una infancia acomodada, pero parece destinada a ser sirvienta eternamente tras la muerte de su padre. En el final de la primera parte de lo nuevo de 'Los Bridgerton', Benedict le ha ofrecido convertirse en su amante, lo máximo a lo que puede aspirar esta relación entre clases desiguales en el periodo de la Regencia.

Ahora bien, todavía faltan cuatro capítulos por delante y puede cambiar mucho en este tiempo. Desde que en realidad Sophie haya sido legitimada en el testamento de su padre, hasta que la reina Carlota nos sorprenda con uno de sus volantazos y decida apostar por el amor y dar una posición noble a Sophie... Tendremos que esperar y ver cómo se resuelve este romance casi imposible. En peores nos hemos visto a lo largo de la historia.

