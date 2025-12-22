HOY SE HABLA DE

Jess Brownell, showrunner de 'Los Bridgerton', sobre por qué 'Te doy mi corazón' es el libro más fácil de adaptar: "Hay mucho conflicto jugoso"

La temporada 4 está protagonizada por Luke Thompson y Yerin Ha

Bridgerton 401 Unit 02497r
Jess Brownell acaba de hacer una promesa para los fans de 'Los Bridgerton'. La  showrunner de la celebérrima serie romántica de época ha adelantado algunos de los elementos que veremos en la temporada 4 y promete a los aficionados que trasladará varias escenas del libro en el que se basa prácticamente tal cual.

Así lo ha declarado hablando con Entertainment Weekly. En una interesante previa de la nueva temporada de la serie, Brownell ha asegurado que 'Te doy mi corazón' (An Offer From a Gentleman), la novela de Julia Quinn que forma la base de esta temporada es «el libro más fácil de adaptar»

Benedict y la dama plateada

Y es que, según comenta, es muy amigo del lenguaje audiovisual:

«Se presta muy bien a la estructura televisiva para una historia de romántica. Hay muchas escenas importantes muy ricas que nos dieron conflictos jugosos y con mucho en juego. Creo que los fans se alegrarán por ver bastantes de estas escenas del libro en la serie.»

Entre esas escenas estará, lógicamente, la gran mascarada organizada por Violet Bridgerton (Ruth Gemell) y donde se da el gran flechazo entre Benedict (Luke Thompson) y la misteriosa Dama plateada (Yerin Ha). Una secuencia en la que Brownell destaca la gran química entre ellos.

«Era como ver teatro», confiesa Brownell. «Era tan perfecto y conmovedor y lleno de tanta tensión, chispa y química. Es una escena realmente especial», concluye. El resultado no tardaremos en verlo, ya que la primera parte de esta temporada 4 llegará el 26 de enero a Netflix.

Jonathan Bailey, Victor Alli, Adjoa Andoh, Julie Andrews, Simone Ashley, Nicola Coughlan, Ruth Gemmell, Luke Newton, Michelle Mao y Polly Walker acompañan a Thompson y Ha.

