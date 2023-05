Las 27 mejores series de la historia de Netflix

Netflix no lleva tanto en nuestras vidas, pues se fundó en 1997, pero su puesta por la ficción de producción propia no llegó hasta muchos años después. Convertida en la plataforma de streaming número 1 nivel mundial, el principal atractivo de su catálogo son las obras televisivas y hoy vamos a hacer un repaso a las 27 mejores series de toda la historia de Netflix.

Para su selección hemos participado todos los editores de Espinof y se han seleccionado las más votadas. La idea era evitar que así pudiera quedarse fuera alguna serie imprescindible que yo no hubiese podido ver aún -aunque algo me dice que va a haber varias ausencias muy comentadas-. Eso sí, ya os adelanto que todas las series de Marvel estrenadas inicialmente en Netflix han quedado fuera, pues hace tiempo que dieron el salto al catálogo de Disney+. De no ser el caso, 'Daredevil' habría sido una de mis elegidas.

Antes de pasar con ellas, os recuerdo que ya hicimos en su momento en una lista las mejores miniseries de Netflix -ya os adelanto que varias de ellas aparecerán también aquí- y una más con las mejores series de Netflix de lo que llevamos de 2023. Ahora sí, vamos con las 27 de hoy:

'La cantina de medianoche: Historias de Tokio' ('Shin'ya shokudou: Tokyo Stories', 2016-2019)

Dirigida por Joji Matsuoka y Shotarou Kobayashi. Reparto: Kaoru Kobayashi, Mansaku Fuwa, Asako Kobayashi, Joe Odagiri Shôhei Uno, Kiyofumi Kaneko

La segunda serie japonesa de Netflix era en realidad una continuación de la adaptación del manga de Yarō Abe de Shinya Shokudō. Por ello, hay quienes la sitúan a 'La cantina de medianoche: Historias de Tokio' como la cuarta y quinta temporadas de la serie nipona iniciada en 2009. Sea como sea, se ha colado aquí, en buena medida por ser una especie de confort food para el alma. Una propuesta tan ligera como agradable que algunos llegan a calificar como mágica y que quizá no es tan conocida como debería en España.

'Wild Wild Country' (2018)

Creada por Maclain Way y Chapman Way. Reparto: Rajneesh, Ma Anand Sheela, Jane Stork, Philip Toelkes, Laura Eisen

Seguramente el mejor true crime que nos ha dado Netflix es este fascinante acercamiento a la historia real del gurú indio Bhagwan Shree Rajnessh, aunque a la hora de la verdad la verdadera estrella de la función fue Sheela, convirtiéndose en toda una estrella televisiva en su momento. De hecho, la plataforma estrenó años después un documental ya centrado en ella, pero su impacto fue mucho menor. Lógico, pues aquí tenemos un relato adictivo con algunos giros que parecen salidos de la mente de un gran guionista, pero no, simplemente a veces la realidad supera a la ficción.

Crítica de 'Wild Wild Country'

'El príncipe dragón' ('The Dragon Prince', 2018-?)

Creada por Aaron Ehasz y Justin Richmond. Reparto vocal: Jack DeSena, Paula Burrows, Sasha Rojen, Jason Simpson, Racquel Belmonte, Jesse Inocalla

Una serie animada de aventuras y fantasía en la que Netflix confía tanto que ya confirmado su continuidad hasta una séptima temporada que servirá para dar cierre a la historia del mágico reino de Xadia. Un pasatiempo pensado para que saquemos el niño que todos llevamos dentro y nos dejemos llevar con una propuesta sólida con una gran capacidad para que cojas cariño a sus personajes.

'Así nos ven' ('When They See Us', 2019)

Creada por Ava DuVernay. Reparto: Asante Blackk, Caleel Harris, Ethan Herisse, Jharrel Jerome, Marquis Rodriguez, Jovan Adepo, Chris Chalk, Justin Cunningham, Freddy Miyares, Marsha Stephanie Blake, Kylie Bunbury, Aunjanue Ellis, Vera Farmiga, Felicity Huffman, John Leguizamo, Niecy Nash, Michael K. Williams

Una gran miniserie sobre un polémico caso real que volvió a poner de manifiesto el racismo de la sociedad norteamericana. Muy intensa en todo momento y con un trabajo encomiable de su reparto, es un excelente retrato de una de las mayores injusticias del sistema judicial de su país de origen y prefiere potenciar su vertiente más emocional por encima de una mera exposición sobria de los hechos.

Crítica de 'Así nos ven'

'Cristal Oscuro: La era de la resistencia' ('The Dark Crystal: Age of Resistance', 2019)

Creada por Jeffrey Addiss y Will Matthews. Reparto vocal: Taron Egerton, Anya Taylor-Joy, Nathalie Emmanuel, Shazad Latif, Harris Dickinson, Simon Pegg, Mark Hamill, Jason Isaacs, Benedict Wong, Donna Kimball, Caitriona Balfe, Gugu Mbatha-Raw, Andy Samberg, Helena Bonham Carter

Una precuela de la querida película dirigida por Jim Henson y Frank Oz en la que pudieron expandir más a fondo ese universo de fantasía que marcó la infancia de millones de niños durante los años 80. Aclamada de forma unánime, hasta el punto de que no fueron pocos los que llegaron a decir que era mejor que su predecesora, Netflix optó por dejarla morir y la canceló prácticamente un año después de su estreno. Fatal por hacer eso, pero de no ser por la plataforma quizá ni hubiésemos tenido estos 10 episodios.

Crítica de 'Cristal Oscuro: La era de la resistencia'

'Marianne' (2019)

Creada por Samuel Bodin. Reparto: Victoire Du Bois, Lucie Boujenah, Tiphaine Daviot, Mireille Herbstmeyer

Serie francesa de terror que dio bastante de lo que hablar en el momento de su estreno pero que luego la plataforma canceló por la puerta atrás -que no os engañen, no es una miniserie, ya que la intención de su máximo responsable era seguir adelante-. Con un cuidado trabajo de ambientación, es una apuesta directa por potenciar lo terrorífico, sin que ello suponga renunciar a una buena dosis de humor negro en un relato pesadillesco llegado de Francia.

Crítica de 'Marianne'

'Cortar por la línea de puntos' ('Strappare lungo i bordi', 2021)

Creada por Zerocalcare. Reparto vocal: Zerocalcare, Valerio Mastandrea

El artista de cómics Zerocalcare ha conquistado a millones de lectores con sus cómics y Netflix vio ahí un filón de oro para una adaptación televisiva en la que su autor estuvo muy implicado. Quizá cueste un poco cogerle el tono de primeras por la sobredosis de información y personajes, pero su afilado sentido del humor es un retrato generacional de los que permanecen en la memoria del espectador.

Crítica de 'Cortar por la línea de puntos'

'Mi nombre' ('My Name', 2021)

Creada por Kim Va-da y Kim Jin-min. Reparto: Han So-hee, Park Hee-soon, Ahn Bo-hyun

Una serie coreana que quedó algo eclipsada por llegar poco después que 'El juego del calamar' pero que a lo largo de ocho episodios cuenta una atractiva historia de venganza en la que destaca su efectivo mezcla de relato policíaco, drama y acción. El buen trabajo de su protagonista unido a la generosa dosis de adrenalina que proporciona al espectador la convierte en una opción imprescindible para los amantes de este tipo de historias.

'Bronca' ('Beef', 2023)

Creada por Lee Sung Jin. Reparto: Steven Yeun, Ali Wong, Joseph Lee, Young Mazino, David Choe, Patti Yasutake

La unión de Netflix con A24 sirvió para dar forma a una serie que explora la frustración vital de sus dos protagonistas y cómo un incidente en la carrera va escalando cada vez y las ramificaciones que todo ello tiene en sus vidas personales, brillando también ahí al formar parte ambos de clases sociales muy diferentes pero con un gran punto en común. Las sensacionales interpretaciones de Steven Yeun y Ali Wong redondean una serie con personalidad que incluso visualmente deja claro que no estamos ante otra más de esta plataforma.

Crítica de 'Bronca'

'Unbreakable Kimmy Schmidt' (2015-2019)

Creada por Tina Fey y Robert Carlock. Reparto: Ellie Kemper, Tituss Burgess, Carol Kane, Jane Krakowski

Uno de los principales problemas que ha tenido Netflix con sus series es la dificultad de dar con sitcoms que conecten con el público, pero en sus inicios acertó al hacerse con este descarte de NBC. Una comedia marcada por el optimismo de su protagonista que jugaba bastante con su potente punto de partida y que equilibraba con acierto se alocada vertiente con un toque más tierno y cercano. Por cierto, en 2020 tuvo un especial interactivo para cerrar del todo la historia.

Crítica de 'Unbreakable Kimmy Schmidt'

'The Crown' (2016-?)

Creada por Peter Morgan. Reparto: Claire Foy, Matt Smith, Vanessa Kirby, Eileen Atkins, Jeremy Northam, Olivia Colman, Tobias Menzies, Helena Bonham Carter, Ben Daniels, Gillian Anderson Emma Corrin, Imelda Staunton, Jonathan Pryce Lesley Manville, Dominic West, Jonny Lee Miller

Una de las grandes joyas de la corona de la plataforma, pues funciona bien en audiencias y además ha dado a la plataforma varias alegrías en forma de premios -hasta hizo historia al ganar el Emmy a la mejor serie dramática-. Eso sí, el aplauso unánime de sus inicios se ha dividido un tanto en su época más actual, pues se ve que está bien hacer dramas históricos contando algo que sucedió hace bastante pero cuando se va a acercando en el tiempo puede hacerse incómodo para algunos, aunque algo me dice que en la familia real británica nunca estuvieron contentos con ella.

Crítica de 'The Crown'

'American Vandal' (2017-2018)

Creada por Dan Perrault y Tony Yacenda. Reparto: Tyler Alvarez, Griffin Gluck, Jimmy Tatro

Una genial parodia de los true crimes en la que cada temporada explora un caso criminal diferente y bastante peculiar. Es cierto que la segunda -y última- pierde el factor novedad, pero sigue funcionando de maravilla, hasta el punto de que uno acaba con la duda de cuál funciona mejor. Mucho humor, algo de suspense y una cantidad de ingenio que para sí querrían la mayoría de series.

Crítica de 'American Vandal'

'The Toys that Made Us' (2017-2019)

Creada por Brian Volk-Weiss

Una docuserie centrada en la historia detrás de algunas de las líneas de juguetes más populares de todos los tiempos. Obviamente tiene un componente de nostalgia, pero nunca se limita a someterse a la misma, haciendo repasos tan didácticos como entretenidos y hasta nos regala algún momento de genuina emoción como en el episodio dedicado a 'Las Tortugas Ninja'. Por cierto, también tuvo una versión dedicada al cine titulada 'The Movies That Made Us' cuyas tres temporadas se lanzaron entre 2019 y 2021.

Crítica de 'The Toys That Made Us'

'Castlevania' (2017-2021)

Creada por Warren Ellis. Reparto vocal: Richard Armitage, James Callis, Graham McTavish, Alejandra Reynoso, Tony Amendola, Matt Frewer, Emily Swallow

Un sangriento anime de Netflix en el que sus dos protagonistas se enfrentan en infinidad de ocasiones al temible Drácula. Una serie vibrante y contundente que no se andaba por las ramas a la hora de adaptar el videojuego de Konami y que pronto tendrá una continuación situada durante la Revolución Francesa.

Crítica de 'Castlevania'

'Muñeca rusa' ('Russian Doll', 2019-2022)

Creada por Natasha Lyonne, Leslye Headland y Amy Poehler. Reparto: Natasha Lyonne, Greta Lee, Yul Vazquez, Elizabeth Ashley, Charlie Barnett, Chloë Sevigny

Una sitcom que ofrece una visión de lo más particular de los viajes en el tiempo y que cuenta con la carismática presencia de Natasha Lyonne como gancho adicional a unos guiones mucho más complejos de lo habitual en este tipo de series. Una loca pero medida mezcla de géneros que la convierten en toda una rareza dentro de la plataforma, pero también en un título imprescindible.

Crítica de 'Muñeca rusa'

'Sex Education' (2019-?)

Creada por Laurie Nunn. Reparto: Asa Butterfield, Gillian Anderson, Ncuti Gatwa, Emma Mackey, Connor Swindells, Kedar Williams-Stirling, Alistair Petrie, Mimi Keene, Aimee Lou Wood, Chaneil Kular, Simone Ashley, Tanya Reynolds, Mikael Persbrandt, Patricia Allison, Anne-Marie Duff, Rakhee Thakrar, Jemima Kirke

Una notable exploración de la adolescencia a través de las relaciones afectivas, prestando especial atención al componente sexual. Toda una cantera de jóvenes promesas -aunque ojo también a la gran aportación de Gillian Anderson- que ha sabido jugar en todo momento sobre ideas similares sin caer en la simple repetición, moviéndose además como pez en el agua en ese complicado punto intermedio entre la ligereza y y lo reflexivo. Todo ello con un toque británico que ayuda a distinguirla aún más de otras producciones de Netflix.

Crítica de 'Sex Education'

'El juego del calamar' ('Ojing-eo geim', 2021-?)

Creada por Hwang Dong-hyuk. Reparto: Lee Jung-jae, Park Hae-soo, Wi Ha-joon, HoYeon Jung, O Yeong-su, Heo Sung-tae, Anupam Tripathi, Kim Joo-ryoung

Probablemente el éxito más sorprendente de toda la historia de la televisión, ya que nadie contaba con ella, ni siquiera la propia Netflix, y acabó convirtiéndose en la serie más vista de toda la historia de la plataforma. Su impacto fue tal que hasta su creador tuvo que reconsiderar su posición respecto a una segunda temporada. Ya veremos si entonces no acaba siendo repetitiva, pero la primera entrega era un sádico pasatiempo de lo más efectivo que también sabe golpear en lo emocional en más de un momento.

Crítica de 'El juego del calamar'

'Sandman' (2022-?)

Creada por Neil Gaiman, David S. Goyer y Allan Heinberg. Reparto: Tom Sturridge. Boyd Holbrook. Vivienne Acheampong. Patton Oswalt, Kyo Ra

Celebrada adaptación del aclamado cómic homónimo de Neil Gaiman que deslumbró a muchos amantes del cómic original. A mí me costó conectar un poco más con ella por encontrarla un tanto dispersa, pero en su tramo final el interés creció de forma exponencial y ahora también estoy deseando ver esa segunda temporada que tanto tardó en confirmar Netflix.

Crítica de 'Sandman'

'I Think You Should Leave with Wim Robinson' (2019-?)

Creada por Tim Robinson y Zach Kanin. Reparto: Tim Robinson

Una serie cómica que apuesta por los sketches para dar forma a una propuesta que apuesta en todo momento por el absurdo y que no tiene problemas en llevar al límite a su protagonista, jugando de forma constante con los límites de la vergüenza ajena. Obviamente, no es una propuesta para todos los gustos, pero aquellos que conecten con ella van a encontrar aquí una de sus series favoritas.

Crítica de 'I Think You Should Leave with Tim Robinson'

'Master of None' (2015-2021)

Creada por Aziz Ansari y Alan Yang. Reparto: Aziz Ansari, Eric Wareheim, Noël Wells, Lena Waithe, Kelvin Yu, Alessandra Mastronardi, Naomi Ackie

Aziz Ansari ya había dejado sobradas muestras de su talento en la imprescindible 'Parks and Recreation', pero aquí prefirió alejarse de la comedia pura para ofrecer una propuesta con una vocación más dramática -y romántica-, muy en la línea de lo que tanto ha abundado en Hollywood durante los últimos años. Sin embargo, aquí se sentía fresco y novedoso, por no hablar del sorprendente giro de tuerca por el que apostó en su tercera temporada.

Crítica de 'Master of None'

'Gambito de dama' ('The Queen's Gambit', 2020)

Creada por Scott Frank y Allan Scott. Reparto: Anya Taylor-Joy, Bill Camp, Moses Ingram, Isla Johnston, Christiane Seidel, Rebecca Root, Chloe Pirrie, Akemnji Ndifornyen, Marielle Heller, Harry Melling, Patrick Kennedy, Jacob Fortune-Lloyd, Thomas Brodie-Sangster, Marcin Dorociński

Esta adaptación de la novela de Walter Tevis tuvo un éxito impresionante que nadie se vio venir, hasta el punto de provocar un pequeño boom del ajedrez en todo el mundo. Es evidente que la principal responsable de ella es una Anya Taylor-Joy que con su sensacional interpretación confirmó todo el talento que había ido mostrando desde 'La Bruja' y se convirtió en una estrella por méritos propios.

Crítica de 'Gambito de dama'

'Stranger Things' (2016-?)

Creada por los Hermanos Duffer. Reparto: Winona Ryder, David Harbour, Finn Wolfhard, Millie Bobby Brown, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Cara Buono, Matthew Modine, Noah Schnapp, Sadie Sink, Joe Keery, Dacre Montgomery, Sean Astin, Paul Reiser, Maya Hawke, Priah Ferguson, Brett Gelman

La serie estrella de Netflix también es una de sus mejores ficciones televisivas, ya que este cóctel de ciencia ficción y terror ha demostrado una capacidad envidiable para crear una mitología propia a partir de referentes bien conocidos, ha lanzado las carreras de varios de sus protagonistas y ha sabido cómo mantener enganchado a millones de espectadores alrededor de todo el mundo. Ahora solo falta que la esperada temporada final sea un cierre a la altura para Hawkins y el Mundo del Revés.

Crítica de 'Stranger Things'

'GLOW' (2017-2019)

Creada por Liz Flahive y Carly Mensch. Reparto: Alison Brie, Betty Gilpin, Sydelle Noel, Britney Young, Marc Maron, Britt Baron, Kate Nash, Gayle Rankin, Kia Stevens, Jackie Tohn, Chris Lowell

Todavía duele que Netflix dejase sin final esta estupenda serie cuando había anunciado previamente su renovación. La culpa recayó sobre el aumento de costes provocado por la pandemia de coronavirus, por lo que siempre quedará ese sabor agridulce de que esta muy libre versión de una llamativa historia real se quedase a medias. A cambio, tenemos tres grandes temporadas para disfrutar con un reparto de primera y un muy estimulante retrato del mundo del wrestling.

Crítica de 'GLOW'

'La maldición de Hill House' ('The Haunting of Hill House', 2018)

Creada por Mike Flanagan. Reparto: Michiel Huisman, Carla Gugino, Henry Thomas, Elizabeth Reaser, Oliver Jackson-Cohen, Kate Siegel, Victoria Pedretti, Lulu Wilson, Mckenna Grace, Paxton Singleton, Julian Hilliard, Violet McGraw, Timothy Hutton

Mike Flanagan era una joven promesa del cine de terror cuando firmó su primera serie con esta libre adaptación de la novela de Shirley Jackson que se convirtió en todo un bombazo de la plataforma. Su precisa exploración de los efectos que tiene en una familia su paso por Hill House nos dejó momentos aterradores, pero también otros con una emoción genuina que no suele verse en este tipo de propuestas.

Crítica de 'La maldición de Hill House'

'Misa de medianoche' ('Midnight Mass', 2021)

Creada por Mike Flanagan. Reparto: Hamish Linklater, Kate Siegel, Zach Gilford, Kristin Lehman, Samantha Sloyan, Igby Rigney, Rahul Kohli, Annarah Cymone, Annabeth Gish

Una sensacional miniserie de siete episodios que Mike Flanagan tardó mucho en sacar adelante, por lo que dejó varias referencias a la misma en anteriores trabajos suyos, creando así un curioso universo compartido. En ella vuelve a apostar por el terror para contarnos la historia de una isla en decadencia con muchos de sus habitantes en una delicada situación emocional. Una propuesta madura que no tiene miedo en recurrir a menudo a los diálogos para expresar lo que busca, pero que también tiene una marcada fuerza visual y que cierra todo lo que propone de forma impecable.

Crítica de 'Misa de medianoche'

'Mindhunter' (2017-2019)

Creada por Joe Penhall. Reparto: Jonathan Groff, Holt McCallany, Hannah Gross, Cotter Smith, Anna Torv, Stacey Roca, Cameron Britton, Michael Cerveris, Joe Tuttle, Lauren Glazier, Albert Jones, Sierra McClain, June Carryl

Todavía son muchos los que se la tienen jurada a Netflix por no haber hecho una tercera temporada de este fascinante thriller criminal muy marcado por la participación en el mismo de David Fincher. El propio cineasta destacó que acabó agotado tras la segunda, pero años después confirmó que la plataforma optó por no hacerla porque era demasiado cara para el seguimiento que tenía. Una verdadera lástima, ya que era evidente que el plan siempre fue seguir adelante con una serie que, entre otras cosas, ofrecía un retrato magnífico de varios asesinos en serie reales.

Crítica de 'Mindhunter'

'BoJack Horseman' (2014-2020)

Creada por Raphael Bob-Waksberg. Reparto vocal: Will Arnett, Amy Sedaris, Alison Brie, Paul F. Tompkins, Aaron Paul

La gran joya televisiva de Netflix sigue siendo esta serie animada sobre un caballo que fue una gran estrella de la televisión durante los años 90 y que ahora tendrá que hacer frente a todos sus problemas y adicciones. Tras una primera temporada algo más indecisa, 'BoJack Horseman' terminó de encontrar su tono, mezclando de forma brillante lo cómico con lo reflexivo, lo satírico y lo demoledor, para ofrecer una serie que brilla en todo lo que se propone y que cuenta con una galería de personajes inolvidable.

Crítica de 'BoJack Horseman'

