Malas noticias para los fans de 'Mindhunter': David Fincher confirma que Netflix no hará la temporada 3 porque "es una serie muy cara"

Una de las series que más suele destacarse entre los originales de Netflix es 'Mindhunter'. Creada por David Fincher, la temporada 3 parecía imposible a partir del momento en el que la plataforma liberó del contrato a sus protagonistas, pero ha sido ahora cuando el cineasta ha dejado bien claro que podemos ir despidiéndonos de cualquier posibilidad de que se haga realidad.

"No les culpo"

El también director de 'Perdida' o 'Mank' ha concedido una entrevista a Le Journal Du Dimanche en la que ha dejado claro que no culpa a Netflix porque la serie vaya a quedarse así y que ahora mismo está muy contento por su relación con la plataforma. Eso sí, ha dejado las cosas muy claras sobre el futuro de 'Mindhunter':

Estoy muy orgulloso de las dos primeras temporadas. Pero es una serie muy cara y, a ojos de Netflix, no atrajimos suficiente audiencia para justificar la inversión. No les culpo, asumieron riesgos para sacar adelante la serie, me dieron los medios para hacer 'Mank' como yo quería, y me permitieron aventurarme por nuevos caminos con 'The Killer'. Es una oportunidad de trabajar con gente capaz de atreverse. El día en que nuestros deseos no sean los mismos, tendremos que ser honestos y separar nuestros caminos.

Recordemos que Fincher firmó un contrato de exclusividad con Netflix a finales de 2020 por el que la relación de ambos se extendía durante al menos cuatro años más. Para entonces ya había pasado más de un año desde el estreno de la temporada 2 de 'Mindhunter' y que inicialmente fue el propio Fincher quien puso en pausa una posible tercera entrega. Luego se rescindió el contrato de los actores y el cineasta anunció poco después que probablemente nunca se haría nada más en ese universo.

Esto no deja de ser el último clavo en el ataúd de una serie fascinante pero que simplemente no atrajo la audiencia suficiente. Con todo, Netflix no dudó en seguir apostando por Fincher y él mismo se muestra bastante satisfecho con el resultado. Ahora a nosotros solamente nos queda esperar hasta el 10 de noviembre para ver en esa plataforma 'The Killer', su reencuentro con Andrew Kevin Walker, guionista en su momento de la fundamental 'Seven'.

