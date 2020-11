David Fincher se queda en Netflix: el director de 'Seven' y 'Mindhunter' tiene un contrato de exclusividad por cuatro años más

Hace ya varios años que parece que David Fincher solamente trabaja para Netflix y ahora hemos descubierto que así va a seguir siendo, ya que el director de 'Mindhunter' y 'Mank' ha firmado un contrato de exclusividad con la plataforma por una duración de cuatro años.

El propio Fincher lo ha desvelado en una charla con la revista francesa 'Premiere', donde ha comentado que "sí, tengo un contrato de exclusividad por otros cuatro años", así que habrá que ver con qué nos sorprende tras el estreno de 'Mank'. El propio cineasta no ha dudado en bromear sobre que el éxito o fracaso de la película determinará lo que vendrá a continuación de la siguiente forma:

Dependiendo de la recepción de 'Mank', iré avergonzando a preguntar qué puede hacer para redimirme o actuaré como un gilipollas arrogante que exigirá hacer más películas en blanco y negro. No, estoy para entregar contenido, sea lo que quiera decir eso, probablemente para atraer espectadores dentro de mi pequeña esfera de influencia.

Vamos, que podemos ir despidiéndonos de una nueva película de Fincher pensada para estrenarse en cines durante unos cuantos años más. Es cierto que 'Mank' va a tener un lanzamiento limitado en salas en algunos países antes de su llegada a Netflix el 4 de diciembre, pero no es lo mismo.

Lo que sí parece claro es que lo siguiente no será la anhelada tercera temporada de 'Mindhunter', ya que el propio Fincher afirmó recientemente que es probable que nunca se haga. Una pena, pero me conformo con que siga haciendo cosas con cierta regularidad, que entre ver algo suyo en Netflix o no ver nada, creo que la elección está clara, y él también, quien explica así su decisión:

Firmé el acuerdo con Netflix también porque me gustaría trabajar como Picasso pintaba, intentando cosas muy diferentes, intentando romper la forma o cambiando la el modo de funcionar.