"¿Por qué soy un puto gilipollas?". Quentin Tarantino ataca a Internet después de la reacción a su crítica positiva de 'Joker 2'

Mientras esperamos a que Quentin Tarantino nos desvele de una vez cuál va a ser la última película de su filmografía, el director está aprovechando para dar declaraciones incendiarias allá por donde pasa. Y claro, en el mundo del cine basta con que el creador de 'Pulp Fiction' encienda una chispa para crear un incendio entre detractores y fans. Y así, si hace unas semanas, hubo una polémica por su opinión sobre 'Joker: Folie à deux', donde afirmaba que era un "que os jodan" a todos los fans de los cómics, al público y a Hollywood. Y después de la erupción en redes, ahora llega el momento de su particular venganza.

Tarantino: Folie à deux

Ha sido en el podcast de Joe Rogan donde se ha explayado a gusto sobre la reacción en redes sociales (y en los medios de comunicación, claro) a su opinión: "Voy a un show y digo que me gusta 'Joker 2'. Ahora hay 150 artículos sobre ello. Una persona lo escucha, escribe un artículo sobre ello y hay 150 artículos que lo plagian". Ouch.

Y luego lees los comentarios: "Quentin es un puto gilipollas. Esa película era una mierda. Es un puto gilipollas por decir eso". ¿Por qué soy un puto gilipollas? ¡Me gustó la puta película! ¿Eso me convierte en un puto gilipollas? ¡O te gusta la película o no te gusta! No estoy obligando a ver la película. No estoy haciendo nada. Solo estoy diciendo que me gusta. ¿A quién coño le importa lo que me gusta? ¿Qué más te da lo que guste, joder?

C0mo si fuera nuevo en Internet a sus 61 años, Tarantino continuó un buen rato con su disertación, comentando que "Luego dicen que soy un puto gilipollas por no ver algo. ¿Qué coño te importa lo que vea o no? Alguien dirá 'Bueno, creo que se lo está perdiendo', y estoy seguro de que hay mucha mierda que podría decir que te estás perdiendo y no me importa si lo haces". ¿Gente insultando a otra por la crítica de una película? ¡Estoy absolutamente sorprendido, jamás he visto nada parecido en los comentarios de webs como esta!

