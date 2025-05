La temporada 2 de 'My Dress-Up Darling' llega este mismo año y promete ser encantadora, pero se enfrenta a un problema que ya ha decepcionado a los fans del manga

Ha costado y la espera se ha hecho eterna para quienes solo siguen el anime, pero 'My Dress-Up Darling' ('Sono Bisque Doll wa Koi o Suru') por fin está de vuelta y estrena su segunda temporada este mismo verano.

Un problema por delante

La historia de Marin y Gojo nos tuvo enganchadísimos en 2022 e incluso se llegó a comer a 'Kimetsu no Yaiba' y 'Shingeki no Kyojin' durante su emisión. Es una comedia romántica majísima que tira de opuestos que se atraen y que nos introdujo al mundo del cosplay a través de sus protagonistas.

El anime nos ha tenido tres años esperando para ver cómo continúa la historia, pero 'My Dress-Up Darling' regresa en julio de 2025 con la temporada de verano y ya nos ha dejado unos primeros adelantos bien majos. Su tráiler más reciente deja ver un poquito más de lo que podemos esperar en esta nueva temporada y los nuevos personajes, además de un adelanto del tema del opening "Ao to Kirameki (Blue and Sparkle)", interpretado pro Spira Spica.

Ahora bien, por desgracia 'My Dress-Up Darling' se enfrenta a un gran problema de cara a su futuro, es uno al que también se tienen que enfrentar algunos animes de la talla de 'Shingeki no Kyojin' o 'Jujutsu Kaisen': el manga ha decepcionado a los fans.

El manga de Shinichi Fukuda llegó a su final el pasado 21 de marzo y lo hizo entre bastante polémica, ya que muchos fans sintieron que Fukuda estaba cerrando la historia en su mejor momento y con un final muy abrupto. Veremos si el anime puede corregir estos errores y les da a Gojo y Marin un desenlace algo más trabajado, aunque sea expandiendo el final con un epílogo o quizás un episodio especial.

