Por fin regresa uno de los mejores animes románticos recientes. La temporada 2 de 'My Dress-Up Darling' desvela un primer tráiler para el retorno de Gojo y Marin este mismo añó

Los últimos años han sido buenísimos en cuanto a comedias románticas de anime, y una de las joyitas que pudimos ver en 2022 fue 'My Dress-Up Darling' ('Sono Bisque Doll wa Koi o Suru'), que incluso se pudo medir en popularidad con 'Kimetsu no Yaiba' y 'Shingeki no Kyojin' durante su emisión.

Volvemos con los cosplays

'My Dress-Up Darling' nos presentaba a Gojo, un chaval introvertido que sueña con convertirse en un maestro artesano de muñecas tradicionales. Y cuando su compañera Marin descubre que sabe coser, le ficha para ayudarla a hacer los cosplays con los que siempre había soñado.

Hasta aquí todo bien, y la química entre sus protagonistas hizo que 'My Dress-Up Darling' rápidamente se convirtiese en uno de las comedias románticas estrella de 2022 y uno de los animes más populares del año. La continuación se ha hecho de rogar muchísimo desde que se anunció, pero por fin después de tres años de espera ahora se ha confirmado en la cuenta oficial del anime que 'My Dress-Up Darling' regresa en julio de 2025.

Falta por concretar el día, que se revelará según se acerque la temporada de anime de verano, pero al menos ya sabemos cuándo continúa el tira y afloja entre Marin y Gojo. La primera temporada se pudo ver en Crunchyroll, y a menos que haya alguna sorpresa gorda podemos esperar el simulcast también en esta plataforma.

Mientras tanto, el manga de Shinichi Fukuda ya ha llegado a su final con su capítulo 114 (aunque muchos fans no terminaron contentos) y 'My Dress-Up Darling' tiene también una adaptación a acción real a sus espaldas. Si la segunda temporada del anime funciona tan bien como la primera, todavía tendríamos material de sobra para una tercera temporada de este romance entre cosplays.

