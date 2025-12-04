La mala noticia es que Greig Fraser oficialmente no estará en 'The Batman 2', la buena es que podemos estar tranquilos con el sustituto

Había un temor con 'The Batman Parte II', que es que el excelente cinematógrafo Greig Fraser no volviera para la secuela del hombre murciélago porque tuviera que elegir entre esta y 'Dune: Mesías' (Fraser había llevado hasta ahora la imagen de ambas sagas). El plot twist ha sido que ni una ni otra, porque el biopic de 'Los Beatles' que dirigirá Sam Mendez les ha adelantado por la izquierda a ambas y ahora cuenta con la atención exclusiva del DOP.

Esto, que hasta ahora eran rumores pero ha sido confirmado por el director Matt Reeves en su cuenta de X, deja un importante vacío en la secuela batmaníaca. Fraser era un pilar central del éxito de la original, capaz de dar vida a una atmósfera potente y dramática a la vez que realista, con una Gotham grimosa, húmeda y opresiva como hasta ahora no habíamos visto en la gran pantalla.

La buena noticia es que Reeves parece haber elegido un sustituto a la altura en Erik Messerschmidt. "Es cierto. Vamos, Erik", animaba el cineasta en un post en respuesta al rumor. Esta elección reitera la predilección de Reeves por el estilo Fincher para su Batman, ya que en su portfolio se encuentran 'The Killer', 'Mank' y la venerada 'Mindhunter'.

Su relación con Fincher lleva cociéndose muchos años, de hecho. Messerschmidt empezó su carrera como técnico, operando cámaras y equipo de iluminación. En 'Perdida' se ganó el puesto de gaffer, quedando así como principal responsable de iluminación y en estrecha colaboración con el cinematógrafo. Su estilo preciso y digital, muy heredero del nuevo Fincher, se ha trasladado a su trabajo con otros directores, como su colaboración con Michael Mann en la también excelentemente fotografiada 'Ferrari'. Otros trabajos con grandes directores que han complementado su carrera son 'Raised by Wolves' de Ridley Scott, 'Fargo' y 'Legión', con Noah Hawley.

Habrá que ver qué tal se complementa con un Matt Reeves con el que nunca ha trabajado pero cuyos estilos de momento parecen casar estupendamente. El cineasta está totalmente comprometido con seguir el estilo que marcó en la primera película, prometiendo que su secuela ahondará aún más en la corrupción de Gotham.

