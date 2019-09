'Legión' destroza los límites de la ficción superheroica y se despide como una las series más originales de los últimos años

Por su entramado narrativo y estético, 'Legión' parecería, más bien, la suma de caprichos formales que Noah Hawley quiere incluir en las tramas del personaje de los cómics de X-Men; algo lógico si tenemos en cuenta la acumulación referencial de la serie o la suma de sus extravagantes decisiones.

La de David Haller (encarnado por Dan Stevens) es, para empezar, una historia paranoide inspirada, al mismo tiempo, en la viñeta, Stanley Kubrick o 'Alicia en el país de las maravillas', pero también un relato poco habitual en la ficción televisiva y la saturada narrativa superheroica.

La lisérgica ficción mutante que adapta libremente la historia de David, enfermo mental y semidiós de inconmensurable poder, concluye con una temporada 3 planeada por su creador como final indiscutible. Una conclusión que, más allá de ser satisfactoria en el plano argumental, con una última entrega que se ha acercado a la historia desarrollada en los cómics, trae consigo una serie de decisiones poco habituales y más que reseñables por su marcada intención experimental en el campo televisivo.

Pero, además de la importancia seminal de su puesta en escena, 'Legión' no olvida la relevancia de su contenido, apostando por la pertinencia de un discurso donde hay cabida para el replanteamiento del conflicto superheroico y la guerra como única solución posible, la ambición masculina por el poder, la violación y hasta la crítica a la justificación moral del mal.

Todo ello utilizando como fondo una continua puesta en cuestión del status quo y la problemática del pánico social ante el alarmismo contemporáneo, una reflexión donde las fake news y el odio online tienen especial incidencia.

Así, el desenlace de 'Legión' ha confirmado una extraña forma de hacer ficción televisiva, una apuesta que se aleja de las formas de la pequeña pantalla, pero también de la estética habitual de las historias inspiradas en superhéroes, donde quizá sólo es superada por 'Spider-Man: Un nuevo universo' en el desarrollo de su vibrante apartado formal.

Sería fácil hablar de los riesgos que la serie corre, pero lo llamativo aquí no es tanto su apuesta por la forma abigarrada y juguetona con los elementos del lenguaje audiovisual, que sirven como inesperado y apresurado repaso a la historia del celuloide, sino cómo sus decisiones formales se desvelan y encajan como la forma lógica y más efectiva para explicar desde la imagen lo que ocurre en una historia narrada, para más inri, desde el punto de vista de su protagonista.

