¡Vuelve 'Malcolm'! Bryan Cranston, Jane Kaczmarek y Frankie Muniz anuncian una serie secuela en Disney+, pero no será un revival al uso

"Yes, no, maybe, I don't know, can you repeat the question?". Si has tarareado esta frase, prepárate, porque una de las secuelas seriéfilas más esperadas (junto con la de 'Community') por fin se hará realidad, aunque sea solo durante cuatro episodios. Han pasado 25 años desde su inicio y 18 desde su final, y ahora, por fin, después de que el reparto diera largas en cada entrevista, podemos decir que 'Malcolm in the middle' volverá.

You're not the boss of me now!

Será, eso sí, tan solo durante cuatro episodios, según han anunciado en la cuenta de Twitter de Disney+, donde además hemos visto a sus tres protagonistas principales pregonando el retorno: Frankie Muniz (que actualmente es piloto de NASCAR y tiene ya 39 años), Jane Kaczmarek (últimamente algo desaparecida del mundillo) y, por supuesto, Bryan Cranston, que no precisa introducción.

En su vídeo, Muniz afirma "veamos dónde están Malcolm y su familia", pero probablemente no esté al completo. Aunque Christopher Kennedy Masterson y Justin Berfield (Francis y Reese) han seguido en activo y probablemente han recibido ya llamadas para volver, pero Erik Per Sullivan (Dewey) lleva 14 años sin actuar y no ha asistido a ninguna de las reuniones del reparto, así que probablemente tendrán que buscarse una excusa. Al final de la serie, Lois y Hal tenían otro bebé, pero a nadie le va a molestar si cambian de intérprete.

Lo único que sabemos es que Malcolm ahora está casado y tiene una hija, y la excusa para juntarse será el aniversario de bodas de Hal y Lois, que, esperemos, acabará en desastre. Si estáis preocupados porque sea un simple sacadinero nostálgico, os tranquilizará saber que Linwood Boomer, el creador original, volverá a la sala de guionistas a los 69 años junto al director Ken Kwapis, que dirigirá los cuatro capítulos. ¿Sinceramente? De aquí puede salir un desastre o una secuela que nos haga volver a ver todo 'Malcolm' en maratón. Crucemos los dedos.

