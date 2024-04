Erik Per Sullivan, el pequeño Dewey en 'Malcolm' que quiso desaparecer de los focos

Hablar de 'Malcom' es hablar de una de las sitcoms más queridas de nuestros tiempos. 17 años han pasado desde que terminara y dejara huérfanos a unos fans deseosos de pasar más tiempo con sus personajes favoritos. La serie hizo de sus actores personalidades queridas de la industria, y el devenir de todos ellos ha sido fruto de interés de los espectadores en todo este tiempo.

De entre todos ellos, había uno en particular cuyo paradero no estaba del todo claro: el del pequeño Dewey. Interpretado por el actor joven actor Erik Per Sullivan, se trata de uno de los personajes más icónicos por su excéntrica personalidad. Su papel fue muy celebrado e incluso fue nominado a varios premios de jóvenes actores, ganando dos Young Artist Awards y siendo nominado hasta tres veces a los Teen Choice Awards. Pero poco después del recorrido de la serie desapareció de la industria ¿Que pasó con él?

Muchos rumores

A pesar de que había interpretado más roles durante el recorrido de la serie. La carrera de Sullivan fue escasa tras la finalización de 'Malcolm'. Pequeños papeles esporádicos que no le sirvieron para seguir avanzando en su carrera. Protagonizó la película independiente ‘Mo’ en 2007, un pequeño drama que pasó sin pena ni gloria, y tuvo un pequeño papel en el thriller ‘Twelve’ de Joel Shumacher en 2010.

Si verlo tan poco en pantalla tras un papel tan prominente no era motivos de sospecha, las alarmas empezaron a sonar cuando el actor no acudió en 2012 a la reunión del reparto de la serie (a la que sí fueron sus padres). Se empezó a decir de todo, desde que había muerto a que había sido otra historia trágica de niño actor caído en la droga. Estas historias se repiten desgraciadamente más de lo que nos gustaría, y es conocido el caso de Jake Lloyd, el joven Anakin de 'Star Wars'.

La realidad de Sullivan sin embargo era más sencilla.

Fuera de las pantallas

La realidad era que Sullivan simplemente… quiso desaparecer de la imagen pública. Igual que otros niños actores, puede que por la presión del papel y de los focos, o puede que simplemente por un cambio de mentalidad con la edad, el joven actor decidió retirarse de la actuación. Actualmente no tiene contacto con el equipo ni el reparto de la serie, pero no hay animosidades entre ellos.

Al menos podemos decir que a todas luces ha sido una retirada amistosa, por lo que nunca hay de que decir nunca y puede que el gusanito de las cámaras le vuelva a picar con el tiempo. De momento es sensato esperar no encontrarlo en el reboot de la serie que se está gestando, proyecto sobre el que recordemos que Bryan Cranston y Frankie Muniz están interesados en participar, pero al que aún le falta el visto bueno de su creador.

El propio Muniz mostró su apoyo a Sullivan en una entrevista para LADBible. Habiendo experimentado su propia carrera de niño actor, se mostró comprensivo, declarando que “algunos actores o personas simplemente lo hacen cuando son niños y luego quieren experimentar otras cosas y vivir una vida más normal fuera del centro de atención. Creo que eso es lo que él quería".

