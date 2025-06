Los 8 cambios de formato que 'La familia de la tele' ha sufrido en un solo mes: crónica de un programa que nació muerto

Si tras el último programa de 'Sálvame' hubieran asegurado que María Patiño, Belén Esteban y compañía se mudaban de manera inmediata a TVE, la reacción del público probablemente hubiera sido moderadamente entusiasta en redes sociales. Sin embargo, han pasado dos años desde entonces y la audiencia no solo no está contenta con que un programa como este se financie con dinero público, sino que, además, no entiende qué demonios está pasando con el programa, que en tan solo un mes de emisión ha sufrido muchos más cambios que la mayoría de formatos en toda su vida.

Desde el 5 de mayo hasta hoy, TVE ha demostrado que no tenía un plan B tras su contratación y el edulcorado obligatorio y que, desde luego, no se esperaban ni de lejos estas cifras de audiencia tan macarrónicas, superadas de calle por sus rivales. De hecho, si hoy por hoy salvan los muebles por la tarde es, exclusivamente, gracias a las telenovelas, 'Valle Salvaje' y 'La Promesa', que empezaron separando las dos partes del programa y han acabado siendo su única tabla de salvamento. ¿Queréis repasar toda esta trayectoria de intentos desesperados, autodestrucción inesperada, llantos catódicos e inesperada baja audiencia? Este ha sido el recorrido de 'La familia de la tele' en televisión, cambio a cambio, destrozo a destrozo, fracaso a fracaso.

21 de abril

Belén Esteban y María Patiño promocionan a diestro y siniestro una gran cabalgata por las calles de Madrid que les presentaría en sociedad. Sin embargo, a las 7.35 de la mañana el Papa Francisco I fallece y les chafa la fiesta. Bueno, tendrán más suerte el siguiente lunes.

28 de abril

Una vez más, el inicio de 'La familia de la tele' fue anunciado a todas horas y por todo RTVE. Mismo plan: la cabalgata, la fiesta, la presentación del equipo. Pero a las 12.30, España al completo se sume en un inesperado apagón en el que Belén Esteban es la última preocupación. Para cuando la luz vuelve en la mayoría de hogares, el programa ya habría terminado su emisión. Bueno, tendrán más suerte el siguiente lunes.

5 de mayo

Aunque muchos temían que cayera un meteorito o una hecatombe universal, como ya venía siendo tradición, ¡finalmente 'La familia de la tele' consiguió hacer su dichosa cabalgata! Cuatro horas por todo Madrid en un programa caótico y algo desangelado, que el público, acostumbrado a otro tipo de tertulias vespertinas, no terminó de entender. Para colmo, ni siquiera se vio el plató ni se contó cómo iba a ser el programa, dejando partes para RTVE Play al cortar para dejar paso a las telenovelas y creando aún más confusión en una audiencia avejentada.

Share: 8,7% y 9,1%

6 de mayo

¡Nace por fin 'La familia de la tele' como tal, con ese formato que tanto tiempo iba a perdurar en los corazones del público! Un plató espectacular y gigantesco fue el lugar donde, como en cualquier otro programa de la tarde, los colaboradores y los tres presentadores hablaban de sociedad y de corazón, un poco al tuntún, en sus dos trozos, cortados y divididos por las telenovelas en la emisión linea, que fueron de 15.50 a 16.50 y de 18.45 a 20.30. Eso sí, durante el tiempo en que estuvieran sin emitir en abierto, lo harían en RTVE Play, creando una especie de "segunda ventana" con un total de casi cinco horas de emisión. Muy bonito todo, salvo que al público le dio absolutamente igual.

Share: 8,7% y 7,4%

8 de mayo

Las audiencias, a la baja, no estaban respondiendo a la propuesta, así que TVE pidió un pequeño cambio: el corte de emisión para RTVE Play ya no cubriría 'Valle Salvaje' y 'La Promesa', sino tan solo la primera, dejando totalmente libre, también en digital, a la telenovela estrella de La 1. Dicho de otra manera: esta "segunda ventana" pasó de durar 100 minutos a durar tan solo 45. Pero bueno, es RTVE Play, ¿a quién le importa, no?

Share: 8% (el segundo bloque se eliminó este día por la elección del nuevo Papa, que hizo un 14,5%)

13 de mayo

Más mareo: ahora, añadieronn un nuevo tramo exclusivo de RTVE Play de 15.30 a 15.50 en el que mostraban la reunión de contenidos inicial entre los directores y los colaboradores. Para los más cafeteros, vaya. Tan solo cinco días después de recortar la emisión digital, la ampliaron... Y no será, desde luego, el último cambio.

Share: 6,7% y 6,1%

14 de mayo

Drama en directo: Belén Esteban se derrumba y afirma que quiere irse de 'La familia de la tele', recuperando el mejor estilo 'Sálvame'. Argumenta que no entiende el formato (y no es la única), no le gustan los temas que se tratan y no se siente ella misma. María Patiño, lejos de apagar el fuego, se sincera con su amiga y le dice que se siente igual, llevando a una crisis interna inmediata y, probablemente, pactada. De hecho, prometen que hay dos personas de TVE yendo al plató en ese mismo momento y que se vienen cambios gordos. Y así termina: en un cliffhanger que ríete tú de 'Perdidos'.

Share: 6,4% y 5,5%

15 de mayo

El formato cambia de arriba a abajo y se convierte en lo que quizá siempre debió ser: el primer trozo estará dedicado al corazón, con Patiño como presentadora, y el segundo a los sucesos, con Inés Hernand y Aitor Albizua. O sea, dos programas totalmente distintos, con colaboradores diferentes y sin ninguna unión pero que, por algún motivo, se siguen llamando igual y sirven como "paraguas" de las telenovelas. Llevamos diez días de programa y el formato ya se ha roto.

Share: 7,5% y 6,4%

26 de mayo

Después de un récord de once días sin cambios, La 1 decidió mover del todo 'Valle Salvaje' y 'La promesa', que originalmente empezaban emitiéndose a las 16.50 y fueron atrasándose hasta 25 minutos el 23 de mayo. La decisión tomada desde la directiva no fue llamarles la atención para que se cortaran un poco, claro, sino cambiar el horario de las telenovelas: 'Valle Salvaje' empezaría a las 17.30 y 'La promesa' a las 18.20. De esta manera, el programa del corazón pasaría a durar una hora y cuarenta minutos (añadiendo los de la emisión en RTVE Play) y el de sucesos una hora y cuarto. Curiosamente, 'La familia de la tele' ese día hizo récord, rozando el 10% de share debido a la rueda de prensa de Melody. No volvería a ver estos números.

Share: 9,9% y 7%

27 de mayo

Mientras el director general de RTVE defendía el programa públicamente como respuesta a VOX, el ente público le daba otro voto de confianza más: ahora, tendría un nuevo tramo en RTVE Play que empezaría a las 14.50, con Javier de Hoyos como presentador. Mientras el primer segmento crecía una hora en duración, el segundo cada vez se veía más mermado: pese a que todos cumplieron el día anterior con los horarios, en lugar de empezar a las 19.10 lo hizo a las 19.30, dejando a Albizua y Hernand con tan solo una hora para hacer su programa. Y cuando estas cosas pasan, en televisión suenan campanas de muerte.

Share: 7,3% y 6%

30 de mayo

Un día después de hablar de 'La familia de la tele' en el Congreso de los Diputados, RTVE decide eliminar de manera salvaje la segunda parte del programa y recortar la primera, que en lugar de terminar a las 17.30 lo hará a las 17.00. Aún manteniendo el espacio en RTVE Play, los colaboradores de 'Sálvame' ven cómo su tiempo de emisión lineal queda reducido a tan solo una hora diaria, mientras que el resto de la tarde se llena con una tertulia sobre 'La promesa' ('El club de La Promesa') y programas de 'El cazador'. Lo que sea con tal de conseguir notoriedad de una vez por todas.

Share: 5,9% y 6%

2 de junio

Después del fin de semana para reposar, el nuevo formato de 'La familia de la tele' es absolutamente incomprensible: los tres presentadores están de pie, sin colaboradores, hablando frente a una cámara, dando paso a vídeos al estilo 'Socialité' y sin que nadie esté especialmente cómodo. Eso sí, en la emisión en RTVE Play sí que cuentan con gente como Kiko Matamoros, que después se conectó desde la redacción. Nada de química en un formato extrañísimo que recibió las críticas feroces de los pocos que han aguantado este vaivén. Tanto plató para esto.

Share: 6,2%

3 de junio

En RTVE toman nota y vuelven los colaboradores, enfrentados en dos sillones y prometiendo nuevas secciones, como la cocina con Belén Esteban. Los fans lo celebran, Albizua y Hernand no saben muy bien qué hacen ahí, al público le da absolutamente igual a estas alturas. Poco después, se anuncian recortes en el programa: La Osa, la productora, echa a la calle a diez trabajadores, sin saber cómo afectará esto al programa en sí mismo.

Share: 6%

4 de junio

'La familia de la tele' está a punto de cumplir un mes, y puede estar agradecida de seguir viva. A pesar de los rumores que indican que va a desaparecer, lo cierto es que parece seguir teniendo la confianza de la directiva de RTVE. ¡De aquí a que finalmente tomen la decisión de hacerles pasar por la guillotina aún da tiempo para diez giros forzados más! La gran locura televisiva de 2025 está pasando fuera de la televisión. Y está siendo digna de documental.

