Creo que Telecinco puede tener salvación, pero para ello tiene que hacer estos 10 cambios... por los que no está dispuesta a pasar

Para Telecinco, los últimos meses han sido algo más que un fracaso. Ha sido la constatación, día tras día, programa tras programa, de que su propuesta de hacer televisión ya no interesa y redoblar los esfuerzos no ha servido absolutamente para nada. Algo así como el actor secundario Bob pegándose contra los rastrillos una y otra vez pero en versión televisiva: los realities nuevos, los de toda la vida, el infotainment de Ana Rosa Quintana, ‘Cuentos chinos’... Nada despega del todo. Y lo único que saben hacer para contrarrestarlo es… tratar de repetir lo de siempre otra vez.

La cadena de Fuencarral no ha conseguido los resultados que esperaba ni con el retorno, cuatro años después, de ‘Gran Hermano VIP’, e incluso ‘Supervivientes’ y ‘La isla de las tentaciones’, sus dos arietes más poderosos, han caído bajo en audiencias. Nunca antes habían estado ahogándose tanto en un charco de brea ardiente, y lo peor es que cualquier movimiento que hacen solo les sirve para hundirse aún más. ¿Hay alguna manera de que consigan salir adelante? ¿Hay un futuro para Telecinco más allá del tercer puesto continuo en las audiencias? Pueden intentarlo: os voy a contar las diez opciones con las que cre que quizá (y solo quizá), Telecinco pueda salir adelante.

1-No más realities de famosos

A nadie le amarga un buen reality. ‘El topo’, ‘El conquistador’, ‘Traitors’ o ‘Pekín Express’ son ejemplos de que un buen montaje, un juego interesante, broncas controladas, un casting correcto y un nivel variable de estrategia hacen que la presencia de famosetes sea innecesaria para atraer al público. Si ya el concepto de ‘Gran Hermano’ se ha quedado anticuado, ver a hijos de hermanos de famosos de cuarta división mirando el tendido y forzando carpetas y broncas para “dar vídeos” es chirriante y anti-televisivo. ¿Quieres hacer realities? Genial. Pero entonces tienes que darle una vuelta a tu mero concepto vital si no quieres dirigirte a un público cada vez más exiguo.

2-Cambiar de plató

No importa si es el debate de la mañana, el de la tarde, el de ‘Supervivientes’, el de ‘Gran Hermano VIP’ o el clásico de ‘Sálvame’: cada programa de Telecinco parece ocurrir en el mismo sitio atrezado de forma un poco diferente. A veces le ponen un sofá azul, a veces uno verde. A veces tiene una mesa en el centro y a veces no. Pero, fundamentalmente, es el mismo sitio, como si fuera una televisión local sin presupuesto. Hacer zapping y poder distinguir a Telecinco inmediatamente no por su imagen de marca, sino por lo cutre que parece todo lo que estamos viendo, es lamentable.

3-Más ficción

Si Telecinco quiere volver a ser respetada y cambiar el chip fuera de los formatos ligados a la actualidad que no le están funcionando, es hora de lanzarse a hacer ficción y tratarla bien en lugar de hacerlo como si fuera un formato apestado. ‘Entrevías’ o ‘La que se avecina’ le han dado sonoras alegrías cuando se han promocionado de manera correcta, pero si la estrategia de marca es utilizar las series para rellenar huecos cuando se cae otra cosa o estrenarlas un año antes en Amazon Prime Video, efectivamente, es imposible que recuperen lo invertido. Hay un hueco para la ficción, por supuesto, pero parece que se han olvidado por completo de darle cariño.

4-Cuidar el humor

Aunque durante años Telecinco estuvo llamando a Antena 3 “la cadena triste”, lo cierto es que Atresmedia se asocia más con la diversión gracias a sus concursos, ‘El Hormiguero’, ‘Aruser@s’ o ‘El intermedio’. Mientras tanto, Mediaset metió tímidamente la patita con ‘Cuentos chinos’ antes de sacarla rápidamente y volver a los sucesos, los talent shows y la crónica rosa que sigue orbitando sobre su propio universo. Claro, hace falta darle vueltas y un poco de ensayo y error, salir de su estilo ‘No te rías que es peor’ y tratar de hacer algo más moderno y único que llame la atención, sea lo suficientemente elegante y no haga el ridículo más absoluto como ‘El musical de tu vida’.

5-Dejar de alimentar un universo que no funciona sin 'Sálvame'

Mediaset está en una encrucijada en la que se ha metido sola. Quitando de la parrilla ‘Sálvame’, el pegamento de todo su universo propio, deja a este absolutamente vendido y sin un futuro. Y uno podría pensar que la estrategia es dejar de utilizar a los famosetes de cuarta y los auto-creados en realities de todo tipo, pero lo cierto es que no: ahí siguen, pululando por programas de mañana y tarde, ‘Gran Hermano VIP’ y demás programas de la cadena. Si quieren hacer una renovación absoluta que suponga un riesgo de verdad, es el momento de arrancarse la tirita de un golpe y dejar de alimentar un universo que el público hace ya tiempo que ha dejado de comprar. Por mucho que hayas basado tu mera existencia en este centenar de mocatrices no significa que tengas que seguir haciéndolo, ¿no?

6-Volver a lo blanco

Uno de los grandes problemas de la cadena ahora mismo es que todo se ha ennegrecido tanto a lo largo de los años, elevando el nivel del morbo a límites insospechados, que el público ha dicho “Bueno, hasta aquí hemos llegado” antes de lanzarse a los brazos más amables de ‘Pasapalabra’ o ‘Grand Prix del verano’, casi como efecto rebote. Y no es que Telecinco no sepa hacer este tipo de diversión inofensiva: en su día los niños podían poner el canal incluso en la época de la telebasura y ‘Las noches de Tal y Tal’, al menos a ciertas horas. Pero ahora parece que no saben cómo hacerlo, dedicados en cuerpo y alma y de manera continua a un público envejecido que no se renueva de ninguna de las maneras porque no les das una puerta de entrada. En Telecinco parece que están todo el día enfadados o a punto de saltar por cualquier bronca. Y se nota: es ese amigo que al principio era muy gracioso porque las liaba pardas al que te dejaste de acercar cuando viste que salir con él siempre era igual y acababa siendo desagradable.

7-Más formatos

Realities, talent shows e infotainment: si se cuela algo más en la parrilla es pura casualidad. De manera continua, 24/7, como si fuese nuestra Fox News particular. Por la mañana sucesos, prensa rosa y debate, por la tarde sucesos, prensa rosa y debate, por la noche realities y ‘Got Talent’. Volver a empezar al día siguiente. De vez en cuando se cuela algún concurso, pero no porque confíen en él, sino como manera de tratar de enfrentarse a Antena 3 en su mismo campo. El problema es que ni siquiera se plantean hacer algo como, pongamos, ‘El nuevo juego de la oca’ o ‘Club Disney': están encerrados en su propia agenda, su propia idea de lo que es la televisión, y no hay quien les vaya a sacar de sus trece aunque la audiencia les diga continuamente “Así no”. La pescadilla que se muerde la cola.

8-Resucitar a Cuatro

El fracaso de Mediaset no es solo el de Telecinco: es haber convertido a Cuatro en una cadena sin personalidad donde van a parar los restos del naufragio de su cadena madre. Aunque queden atrás los tiempos de ‘Cuatrosfera’, ‘Humor amarillo’ y ‘Soy el que más sabe de TV del mundo’, la cadena aún tiene cierto estilo propio con programas como ‘First dates’ o ‘Todo es mentira’: podría ser una incubadora de proyectos que, si funcionan, dar el salto a las ligas mayores, pero en su lugar se ha convertido en un triste cementerio de formatos sin ningún tipo de sinergia ni interés. Cuidándola bien, podría ser un activo a reivindicar. Tristemente, nadie parece estar por la labor.

9-Acordarse del archivo

RTVE tiene programas exclusivos dedicados a acordarse de su archivo histórico, desde ‘Cachitos’ hasta ‘Viaje al centro de la tele’, un montón de programas del Archivo subidos a Internet de todos los tipos y maneras. Y Telecinco, ¿qué? Pese a lo interesante que sería recuperar algunos de sus formatos más locos y divertidos, se han conformado con hacer un solo programa de archivo hace años, ‘¡Toma salami!’, con el que aún ahora siguen llenando los huecos que no saben cómo llenar. Podrían utilizarlo con cariño, humor y devoción, usar la carta de la nostalgia y hacer recordar al público por qué llevan décadas viéndoles. Sin embargo, avergonzado de su pasado, queda relegado a valientes que se arriesgan a denuncias por copyright en YouTube. Y conocer tu propio pasado es la única manera de mejorar tu futuro.

10-Tomar riesgos

Telecinco, en sus inicios, era una cadena casi punk (dentro de lo que cabe). ¿Tenemos un programa japonés rarísimo? Perfecto, le ponemos a dos personas locutando y ya tenemos ‘Humor amarillo’. ¿Hemos conseguido los derechos de la lucha libre? Pues ‘Pressing catch’. ¿Hace años que nadie habla de boxeo? Lo montamos nosotros de madrugada. De un tiempo a esta parte, y de forma paulatina, la cadena ha dejado de ser la que dirige las tendencias creando y tomando riesgos (a veces apartosos) para convertirse en alguien que las sigue. Si Antena 3 hace un concurso, montamos dos a toda prisa. Si ellos tienen a Pablo Motos, nosotros a Jorge Javier Vázquez. Si todos tienen un programa de infotainment por la tarde, probamos con Ana Rosa Quintana y quitamos ‘Sálvame’, que era el elemento diferenciador. No pueden esperar cambiar nada cuando, simplemente, se han quedado atrás, abrazados al monstruo que han creado… y temiendo deshacerse de él porque, al mismo tiempo, no saben qué hay al otro lado.

