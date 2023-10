'Gran Hermano VIP 8' se despidió de otra concursante, a la que tampoco quisieron salvar de la expulsión: "Hay gente que necesita el dinero"

Nueva expulsada de 'Gran Hermano VIP': Pilar Llori fue la menos votada por la audiencia y, por tanto, tuvo que abandonar el reality. Pese a que le dio a Luitingo la oportunidad de salvarla, él tampoco quiso gastarse parte del premio porque "hay mucha gente que necesita el dinero".

Otra más fuera

Tras Sol Macaluso y Luca Dazi, llegó una nueva expulsión a 'Gran Hermano VIP'. Marta Flich les comunicó a los nominados que era Pilar Llori quien tendría que abandonar la casa de Guadalix de la Sierra, al haber sido la menos votada por los espectadores.

Obviamente, Pilar eligió a Luitingo para que decidiera si gastar la vida extra con ella, renunciando a 25.000 euros del premio para que pudiera continuar en el concurso. Marta Flich le explicó las reglas a Luitingo, pero el amor no les daba para tanto:

"No. Yo soy el más familiar del mundo y mataría porque Pilar estuviera aquí conmigo, pero hay mucha gente que necesita el dinero y que ha entrado dejando a su familia y a sus hijos. Yo he dejado a mi familia también, pero al final es un concurso y no puedo jugar con el dinero de la gente".

"Yo por Pilar siento de verdad y creo que ella siente por mí. No creo que una relación tenga que tener un precio y, si de verdad todo está bien, cuando salga la veré y ya nos gastaremos lo que nos tengamos que gastar en irnos por ahí".

En plató, Pilar habló sobre su relación con Luitingo: "La palabra enamoramiento me parece muy fuerte, pero sí que me he ilusionado". La concursante reconoció que cree que tienen futuro fuera de la casa, aunque la familia de ella no piense lo mismo: "Puede ser buena persona, pero a mí Luitingo no me gusta para mi hermana" afirmó la hermana de Pilar.

