Las 8 mejores páginas para ver películas gratis en streaming de forma legal

En un escenario con tantas opciones en cuanto a plataformas de streaming de pago, a veces es fácil pasar por alto que hay más opciones para ver contenido. Concretamente, para ver películas hay varias páginas web legales y gratuitas, algunas de las cuales ni siquiera requieren registrarse y tiene auténticas joyas en su catálogo.

RTVE PLAY

El servicio de televisión a la carta de RTVE es perfecto para recuperar películas que han sido emitidas en sus canales. No es necesario registrarse (aunque hacerlo te permite descargar contenido off-line) y en su catálogo tenemos hasta estrenos destacados en TV ('Downton Abbey', 'Aguas oscuras'), cine europeo ('Retrato de una mujer en llamas','La vida de Adèle') y cine español ('Las niñas', 'O que arde', 'Verano 1993'), entre otros.

Youtube y Legalmente Gratis

En Youtube es posible ver muchas películas de manera gratuita y legal, debido a que sus derechos de autor han expirado. Legalmente gratis, por su parte, es una página que te selecciona todo ese catálogo cinéfilo gratuito de Youtube (para no tener que ir rebuscando una a una) y las ordena por géneros. Aquí podéis encontrar clásicos como 'El nacimiento de una nación', 'Metrópolis', 'Rashomon', 'Viaje a la luna', 'Amanecer' de Murnau...

Pluto TV

Una de las más prácticas, Pluto TV permite ver cine en directo desde los canales que lo emiten o bien visionarlo on demand. No hace falta registrarse y ofrece un amplio abanico de títulos: 'La caza', 'Charada', 'Nader y Simin, una separación', 'Ghost in the Shell', 'La decisión de Sophie', ...

Rakuten TV

Principalmente, es una plataforma de alquiler pero Rakuten TV también cuenta con algunas películas gratuitas con anuncios, una vez te has registrado. Aunque muchas son de fondo de catálogo, si echáis un ojo encontraréis más de una interesante: 'Rec', 'El perfume', la coreana 'La mujer del infierno' o 'Truman', por citar algunas.

EFilm

Otra plataforma con un amplio catálogo, en EFilm encontramos desde grandes clásicos a cine de animación, filmes más conocidos, otros más independientes, etc. Aquí encontramos títulos como: '12 hombres sin piedad', '8½', 'Toro salvaje', 'El niño y la bestia', 'La canción del mar', 'La gran evasión', '¡Qué bello es vivir!', 'El apartamento'...

Tivify

Tivify varios planes de pago pero también uno gratuito que te permite ver películas emitidas la última semana en los distintos canales que comprende: tanto en abierto (La 1, Antena 3, Telecinco...) como de pago (TNT, AXN, SyFy...).

PLEX TV

Otra plataforma que incluye TV en streaming y también muchos títulos de cine a la carta, eso sí, con anuncios y subtítulos en inglés. Algunos de los que puedes encontrar en Plex TV son 'M: el vampiro de Düsseldorf', 'Repulsión', 'La diligencia', 'Nosferatu', 'Primavera Tardía', 'La mujer del cuadro'...

Crunchyroll

Por último, los fans del anime seguro que conocen Crunchyroll, plataforma que cuenta con una versión de pago que te ahorra la publicidad, aunque también se puede ver de manera gratuita. La inmensa mayoría de su catálogo son series pero tiene un par de películas escondidas (de hecho, ni siquiera existe la categoría de película como tal), como 'Book Girl' ('Bungaku Shojo'), 'For whom the alchemist exists', 'Peace Maker Kurogane', 'Yes, No or Maybe?', 'Hakubo' o 'Strait Jacket'.