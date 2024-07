Hoy en TV, la mejor película del director de 'Deadpool y Lobezno' antes de su fichaje por Marvel. Un gran espectáculo de fantasía para los más jugones

El nombre de Shawn Levy puede que no diga nada a muchos, pero además de productor y director de varios episodios de 'Stranger Things', también ha firmado películas tan conocidas como 'Noche en el museo', 'Acero puro' o 'El proyecto Adam', sin olvidarnos de que también ha firmado 'Deadpool y Lobezno'. En lo referente a sus trabajos anteriores en el cine, tengo bastante claro que el mejor es es un gran espectáculo de fantasía en el que trabajó por primera vez con Ryan Reynolds. ¿Su título? 'Free Guy'

Un gran pasatiempo

'Free Guy' parte de la curiosa idea de que un personaje no jugable de un videojuego de repente se da cuenta de lo que está sucediendo en su querida ciudad. A partir de ahí vive múltiples aventuras en un entretenimiento palomitero que a su manera funciona como alternativa a la, eso sí, muy superior 'El show de Truman'. Y es que no esperéis aquí ningún tipo de toque reflexivo -el mensaje que pueda tener no va más allá de lo puramente superficial-, pues en su lugar se apuesta por la diversión para hacer pasar un buen rato al espectador.

Eso lleva a que sea innegable decir que 'Free Guy' podría haber dado mucho más de sí, algo que puede decirse de la totalidad de películas dirigidas por Levy. Sin embargo, esta tiene algo más de energía de lo habitual en el apartado visual, contando además con una acertada interpretación de un Reynolds más contenido de lo habitual en él durante los últimos años. Y muy bien acompañado por Jodie Comer ('El último duelo'), todo hay que decirlo.

Quizá suene como algo negativo, pero que 'Free Guy' busque más lo efectivo que lo brillante es una de las claves para que acabe siendo un pasatiempo con más encanto del esperado. Sí es verdad que no te va a cambiar la vida y que pasado el tiempo no vas a recordar muchas escenas, pero sí que encuentra un punto de equilibrio clave para que incluso cuando se acerca más a lo genérico siga funcionando con precisión.

Si buscas algo ligero, entretenido y hecho con algo más de mimo de lo habitual en las superproducciones de Hollywood, 'Free Guy' es una buena opción. Obviamente, habría sido mejor verla en pantalla grande cuando se estrenó en cines hace tres años, pero ahora podéis recuperarla, pues se emite esta noche en Cuatro a partir de las 23:00. Y si os convence más la opción del streaming, la tenéis en Disney+.

