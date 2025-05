"Les mandé a la porra". Jeremy Renner rechazó hacer una temporada 2 de 'Ojo de Halcón' porque "la oferta era un insulto"

Marvel ha hecho ya unas cuantas series de televisión en acción real para Disney+ desde el estreno de 'Bruja Escarlata y Visión', pero sigue siendo bastante raro que cualquiera de ellas tenga una segunda entrega. Ahora el mismísimo Jeremy Renner ha explicado por qué rechazo hacer una temporada 2 de 'Ojo de Halcón': la ridícula oferta que le hicieron para volver.

"¿Os pensáis que sólo soy la mitad de Jeremy porque me atropellaron?"

El actor ha concedido una entrevista a High Performance en la que ha aclarado que Marvel le ofreció la mitad de lo que cobró en la primera tanda de episodios de la serie. Obviamente, Renner no se lo tomó precisamente bien, llegando a sugerir que el grave accidente que casi acabó con su vida en 2023 podría ser el motivo de esa oferta:

Reaccioné en plan... '¿Perdón? ¿Por qué? ¿Os pensáis que sólo soy la mitad de Jeremy porque me atropellaron? Quizá por eso quieres pagarme la mitad de lo que gané en la primera temporada.

El propio Renner recordaba que "me pidieron que hiciera la segunda temporada y me ofrecieron la mitad del dinero. Les dije: “Bueno, me va a costar el doble de trabajo por la mitad de dinero, y ocho meses de mi tiempo, básicamente, para hacerlo por la mitad de dinero”. También reconoce que es una pena, pero que seguramente haya sido lo mejor para él:

Lamentablemente, todavía me encanta el personaje. Todavía me encantaría hacerlo, pero tuve que defenderme. No pedí más dinero, eso sí. Sólo págame lo que gané en la primera temporada. Así que es descorazonador que eso no sucediera, pero está bien. Estoy feliz de dejarlo pasar, porque mi cuerpo probablemente me está agradeciendo, una y otra vez, que no lo esté haciendo ahora. Pero ya veremos.

Con todo, el intérprete tiene muy claro quiénes son los principales responsables de que algo así sucediera: "Esto no es Marvel. Esto es como, sólo Disney, ni siquiera realmente Disney. Son sólo los tacaños, los contables. Les dije que se fueran a la porra. Quiero decir, sólo la oferta era un insulto. Así que no nos pusimos de acuerdo".

Con la excepción bastante particular de '¿Qué pasaría si...?', lo cierto es que Renner no ha vuelto a dar vida a Ojo de Halcón desde el estreno de la serie de Disney+, por lo que la historia de su personaje no ha quedado cerrada. Raro será que no vuelta, pero está claro que no va a aceptar cualquier oferta que quieran hacerle...

