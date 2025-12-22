La duración de los últimos episodios de ‘Stranger Things’ ya se ha confirmado, y sí: el final será más largo que un día sin pan

Hace cosa de una semana, en pleno huracán por la compra —aún en proceso y con Paramount dando guerra— de Warner Bros. Discovery, Netflix decidió poner toda la carne en el asador para recordarnos que la quinta y última temporada de 'Stranger Things' está a punto de llegar a su final con un tráiler espectacular que anticipa un colofón de lo más intenso y, con suerte, a la altura del fenómeno de masas en el que se ha convertido la serie.

Toca preparar un cojín cómodo

Ahora bien, en ese avance se han olvidado incluir un aviso de que, si esperas hacer una maratón para meterte entre pecho y espalda los cuatro episodios restantes, es posible que termines con los músculos doloridos —especialmente los de las posaderas—. ¿Por qué? Pues porque acaban de confirmarse las duraciones de los capítulos de marras, y ya os voy avisando de que el 'Volumen 2' va a ser más largo que un día sin pan.

Según ha compartido Ross Duffer en su cuenta de Instagram, la cosa quedaría tal que así:

Capítulo 5: 'Shock Jock' - 1h 8m

Capítulo 6: 'Escape from Camazotz' - 1h 15m

Capítulo 7: 'The Bridge' - 1h 6m

Capítulo 8: 'The Rightside Up' - 2h 8m

Sí, has leído bien: el último episodio de 'Stranger Things' va a durar 128 minutos. Pero esto, lejos de suponer un récord, queda por detrás de la season finale de la cuarta temporada, que se extendió durante 2 horas y 22 minutos.

Los cuatro episodios restantes de 'Stranger Things' estarán dirigidos por Frank Darabont —que repite tras haber firmado el tercero de la temporada—, Shawn Levy —también productor del show— y los hermanos Duffer, padres de la criatura y responsables de rubricar un final que nos hará esperar un poquito más de la cuenta, ya que los tres primeros llegarán el 26 de diciembre mientras que el último lo hará el 1 de enero.

Si quieres saber qué nos deparará el esperado cierre, te dejo con la sinopsis oficial:

"Otoño de 1987. Hawkins sigue marcada por la apertura de los portales, y nuestros protagonistas comparten un único objetivo: encontrar a Vecna y acabar con él. Pero ha desaparecido, nadie sabe dónde está ni cuáles son sus planes. Para complicar aún más las cosas, el Gobierno ha puesto la ciudad en cuarentena militar y ha intensificado la búsqueda de Eleven, que se ve obligada a esconderse de nuevo.

A medida que se acerca el aniversario de la desaparición de Will, también crece una inquietud ya conocida. La batalla final está a punto de empezar, y deberán enfrentarse a una oscuridad más poderosa y letal que nunca. Para acabar con esta pesadilla, deberán estar todos juntos, una última vez".

En Espinof | El final del Volumen 1 de 'Stranger Things 5', explicado. Los creadores de la serie de Netflix hablan sobre las sorpresas de los primeros episodios: "Fue lo más difícil que hicimos"

En Espinof | Las mejores series de Netflix en 2025