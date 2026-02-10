La adaptación de 'Bioshock' para mayores de 18 años que nunca se llegó a rodar. "Estaba deseando joderle la cabeza a la gente"

Es uno de esos proyectos que llevan tanto tiempo sobrevolando Hollywood que uno nunca sabe si se va a hacer realidad: la película de 'BioShock' ha pasado por decenas de manos desde su anuncio en 2008, que originalmente iba a dirigir Gore Verbinski con guion de John Logan. A partir de ahí llegaron directores como Juan Carlos Fresnadillo o Francis Lawrence, que aparentemente aún la dirigirá para Netflix con un presupuesto mucho menor de lo esperado.

El shock de BioShock

Ojalá hubiéramos podido llegar a ver aquella primera versión de Verbinski que se iba a estrenar allá por 2010, porque la cosa prometía. De hecho, tal y como ha respondido en su AMA de Reddit, habría sido una película para adultos pura y dura... si en Universal no se hubieran puesto nerviosos con el presupuesto y todo hubiera empezado a caerse.

Me encantaba este proyecto cuando estábamos a punto de hacerlo en Universal. Iba a profundizar en el aspecto edípico y mantener sin duda la clasificación R con las Little Sisters, las decisiones que toma el protagonista... y las consecuencias. Había ideado una forma, junto con el guionista John Logan, de tener ambos finales y estaba deseando llevarlo a la gran pantalla y joderle la cabeza a la gente.

Efectivamente, era una versión repleta de violencia y palabras malsonantes en la que Universal tuvo miedo de poner 200 millones de dólares. De hecho, le propusieron hacerla por 80 y bajando la calificación por edades a los 13 años, pero Verbinski se negó en rotundo, a tan solo dos meses de empezar a rodar. Tal y como él afirma, "Tenía unos diseños fantásticos para los Big Daddies y la demencial estética art déco submarina. Cada año oigo algo sobre el proyecto, pero no estoy seguro de que ningún estudio esté dispuesto a ir por donde yo quería ir".

Supuestamente, Lawrence iba a ponerse con el proyecto después de terminar 'Los juegos del hambre: amanecer en la cosecha', pero aún no tenemos noticias al respecto. Y, honestamente, no debería ser tan difícil hacer la adaptación de un juego tan bien asentado y con una historia tan clara (y fabulosa), que, además, lleva 13 años sin sacar un nuevo título en consolas. ¿Se atreverá Netflix a ir más allá o tendremos una versión que no nos dé ni chicha ni limonada? De momento, está por ver siquiera que empiecen a rodar...

