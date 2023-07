Películas basadas en videojuegos, ¿de verdad son todas malas? Un recorrido por 19 adaptaciones, desastres y éxitos, errores catastróficos y revalorizado cine de culto para los fans

Cada poco tiempo llega a los cines la adaptación de un nuevo videojuego, pero muchas veces queda la sensación de no haber estado a la altura o simplemente de que son películas de las que casi sería mejor olvidar su mera existencia. ¿A qué puede deberse que esa relación artística que tantas alegrías debería habernos dado hasta ahora tienda a dejarnos tan a menudo con mal sabor de boca?

Tras repasar todos los títulos realizados hasta la fecha, he hecho una selección ordenada cronológicamente de 19 películas basadas en videojuegos con la idea de intentar responder a la pregunta de si la fama de que todas son malas es merecida o no. Está claro que algo de exageración hay en ello, pero ya veremos hasta qué punto.

'Super Mario Bros'

La primera gran apuesta de Hollywood por los videojuegos fue un absoluto desastre, tanto económico -su presupuesto ascendió a 48 millones de dólares y en taquilla apenas ingresó 20- como artístico, siendo destrozado sin piedad por la crítica en su momento y provocando el rechazo absoluto de la mayoría de los fans, en parte por pasarse por el forro el universo de Mario, pero también por el ridículo sinsentido que era la película.

Los problemas durante la producción y el rodaje, con el estudio buscando una cosa y los directores queriendo hacer otra, mientras que sus grandes protagonistas no tuvieron problemas en confesar tiempo después lo poco que habían disfrutado haciéndolo. De hecho, Bob Hoskins llegó a declarar que era lo peor que había hecho.

Lógico entonces que en Nintendo no hayan querido volver a saber nada del cine hasta hace bien poco, aunque visto el resultado de la nueva adaptación, podemos ir preparándonos para una avalancha de películas basadas en personajes de Nintendo.

'Street Fighter, la última batalla'

Confieso que profeso cierta simpatía hacia esta película, pero más por haberla visto siendo aún un chaval que por sus verdaderos valores cinematográficos. De hecho, la última vez que la pillé en un pase televisivo, preferí cambiar al de poco de cadena ante lo absurdo que era lo que me encontré, ya que incluso sus escenas de pelea dejaban mucho que desear, por no mencionar lo cuestionable que era el tratamiento de algunos personajes. Todo ello ya fue destacado en su momento por los críticos.

No obstante, eso no impidió que se convirtiera en un éxito modesto al ingresar casi 100 millones de dólares cuando había costado 35. Quizá porque se esperaban más o puede que porque por aquel entonces la secuelitis, no llegaron a hacer una segunda entrega.

Años más tarde se rodaría otra adaptación protagonizada por Kristin Kreuk tan horrible que la que nos ocupa es poco menos que genial por comparación. Su histórico batacazo en taquilla invita a pensar que tardaremos en ver otra película de 'Street Fighter'.

'Pokémon, la película' ('Gekijô-ban poketto monsutâ - Myûtsû no gyakushû')

El lanzamiento de la serie de televisión ya me pilló en una edad en la que seguramente no debería haber disfrutado con ella, pero lo cierto es que acabé enganchado durante varias temporadas, mientras que siempre he disfrutado con los videojuegos de la franquicia -¡si hasta un verano jugaba a diario a un juego bastante pobre de voleibol!-, pero con la película fue odio a primera vista.

Cogiendo lo peor de la serie -y prácticamente ninguna de sus virtudes- y elevando a la enésima potencia su lado más sentimentaloide, lo que debería haber sido un punto culminante acabó siendo una memez que directamente daba vergüenza ajena durante su resolución. Por desgracia, fue un éxito económico y se siguieron haciendo secuelas de las que a duras penas llegué a ver la primera (y tampoco me gustó demasiado). La franquicia también está siendo exprimida 'Detective Pikachu', un éxito que combina animación con acción real y que tendrá secuela.

'Lara Croft: Tomb Raider'

No hay problemas en reconocer que Angelina Jolie era un gran acierto de casting sobre el papel, ya que había demostrado su talento interpretativo y físicamente se ajustaba bien a las características del personaje por aquel entonces. Además, la aventura planteada tampoco puede decirse que se alejase mucho de los videojuegos, pero es que luego era un aburrimiento de mucho cuidado con un guion lamentable y carente de cualquier elemento para emocionar al espectador.

Con todo, la gran apuesta realizada por Paramount se tradujo con un éxito de taquilla que les llevó a dar rápidamente luz verde a una secuela que también era mala, pero que al menos mejoraba ligeramente lo conseguido por la primera pese a momentos tan cuestionables como ver a la protagonista dando un puñetazo a un tiburón.

Las críticas también fueron algo mejores, pero naufragó en taquilla, descartándose rápidamente una posible tercera parte. Personalmente, disfruté mucho más con el notable reboot protagonizado por Alivia Vikander que, desgraciadamente, finalmente nunca tendrá secuela.

'Final Fantasy: La fuerza interior' ('Final Fantasy: The Spirits Within')

Un paso esencial y muy meritoria en la evolución de la animación hacia el hiperrealismo, pero también una película sin alma de la que uno se cansaba rápidamente al ver que sí, que era todo muy bonito, pero que la historia que te contaba no podía interesarte menos y que sus personajes difícilmente podían ser más planos.

Con todo, sus tibias críticas -aunque suficientes para ser uno de los títulos mejor recibidos por ellos hasta la fecha, por poco que eso quiera decir a su favor- dieron igual frente al hecho de haber costado 137 millones de dólares para luego recaudar apenas 85. La verdad es que sus problemas fueron similares a los de ‘Dinosaurio’ (‘Dinosaur’), estrenada apenas un año antes, pero se ve que el público ya tenía la lección aprendida y esta vez no picó.

'Resident Evil'

La mala fama de Paul W.S. Anderson lleva a muchos a descalificar automáticamente cualquier película que venga firmada por él, pero lo cierto es que tiene títulos salvables y uno de ellos es ‘Resident Evil’ -aunque su mejor película sigue siendo ‘Horizonte final’ (‘Event Horizon’) y no tiene pinta de que eso vaya a cambiar-. Un recuerdo menos grato guardo de su ‘Mortal Kombat’, donde no alcanzo a recordar nada estimulante más allá de su pegadizo tema musical.

Volviendo a ‘Resident Evil’, la primera entrega sí que me dejó una sensación similar a la de los videojuegos de la franquicia a los que había podido jugar por aquel entonces. Cierto que no dejaba de ser una mezcla de acción y terror no especialmente memorable, pero sí que llegaba a entretener. El público respondió moderadamente bien y el año que viene podremos ver su sexta y última entrega. Por mi parte, creo que la tercera parte es la mejor de todas, con la primera pisándole los talones.

'Alone in the Dark'

No cuesta entender que haya cierto sector que considere a Uwe Boll un digno aspirante al disputado título de peor director de todos los tiempos. La calidad ausente de la mayoría de sus películas es uno de los motivos más habituales junto a los muchos videojuegos -‘House of the Dead’, ‘BloodRayne’, ‘Postal’…- que ha destrozado sin piedad al realizar sus adaptaciones cinematográficas.

Me he quedado con ‘Alone in the Dark’ porque es la única que recuerdo haber visto completa y no cabe duda de que es una película malísima, pero tenía una fama tan espantosa -apenas un ridículo 1% de críticas positivas en Rotten Tomatoes, la más baja para este tipo de adaptaciones- que he confesar que me desagradó un poquito menos de lo que esperaba. Pese a eso y a su indiscutible fracaso comercial, se rodó una secuela que no me atreví a ver, ¿y vosotros?

'Doom'

Una producción ambiciosa que ya pensaba en la secuela antes de estrenarse y que contó con un generoso presupuesto de 60 millones de dólares. En este puede decirse que realmente intentaron hacer una traslación del popular videojuego, destacando por encima de todo los minutos en los que adoptaba su característico estilo visual, pero es que luego todo era un querer y no poder o simplemente no saber cómo hacer.

‘Doom’ acabó siendo una mala película de acción con las inconsistencias y los problemas habituales de ese tipo de cintas. Simplemente no intentaron y no supieron cómo hacerlo bien, por lo que tampoco me apena que fuese un sonado fracaso en taquilla -apenas recaudó 56 millones en todo el mundo- y que nunca más volviera a hablarse de esa posible continuación. Hasta Dwayne Johnson reconoció años después lo mal que lo habían hecho.

'Silent Hill'

Uno de los títulos que más suele mencionarse a la hora de hablar las adaptaciones de videojuegos más estimulantes, algo que yo solamente comparto de forma parcial. En términos de ambientación es una propuesta muy interesante y que encaja muy bien en el universo ‘Silent Hill’, lo cual ayuda para mantener el interés durante sus primeros minutos, pero luego un guion lamentable va cercenando sus virtudes hasta acabar hundiéndola.

Con todo, aún le da para ofrecernos alguna escena bastante interesante y en lo técnico sí que cumple con nota, pero sus lagunas narrativas acaban siendo una losa demasiado pesada. Además, no terminó de funcionar bien en taquilla, pero eso no impidió que años después se rodase una secuela titulada ‘Silent Hill: Revelation’ tan mala que hace que sienta más pena porque la primera decayese tanto tras un prometedor comienzo.

'DOA: Dead or Alive'

Un disparate sin pies ni cabeza del que lo mejor que puede decirse es que no se toma demasiado en serio a sí misma, uno de los males más habituales en este tipo de obras. Por desgracia, también es estúpida y ridícula en los peores sentidos posibles por culpa de su guion -aunque sus actuaciones también tienen lo suyo-, algo que quizá la convierta en un título disfrutable para ver de borrachera o bajo los efectos de sustancias psicotrópicas, pero de normal acaba siendo cansina y penosa.

Pese a su contenido presupuesto -21 millones de dólares es poca cosa para una producción así-, el público prefirió entrar en la sala de otras películas. No les culpo.

'Hitman'

No gustó demasiado en su momento, llegando a recibir críticas muy duras, pero yo recuerdo pasar un rato agradable con ella por muchos defectos que pudiera tener. Cierto que Timothy Olyphant, que sólo aceptó el papel para poder pagar su nueva casa, daba para más y que Olga Kurylenko de físico bien, pero como actriz no era gran cosa por aquel entonces, pero formaban un dúo curioso y la acción funcionaba bien, dejándose de mojigaterías y yendo al grano.

Como adaptación ya es bastante cuestionable a la hora de abordar al protagonista, pero eso no impidió que recaudase cuatro veces su presupuesto. Sin embargo, su secuela no terminó de concretarse y finalmente optó por un reboot del que mejor no hablar demasiado, ya que ‘Hitman: Agente 47’ es tan infame que convierte a ‘Hitman’ en una joya del cine de entretenimiento. Por cierto, no le fue mal en taquilla, así que quizá nos torturen con una secuela.

'Max Payne'

Lo que más recuerdo de esta película es que era más aburrida que mala, aunque de lo segundo también tenía lo suyo. Eso hizo que el hecho de pasarse por el forro la saga de videojuegos me diera absolutamente y también ese tono cercano al videoclip que le restaba empaque. Algo más me molestó que el guion fuera horrible y también que Mark Wahlberg tuviera aquí una expresividad similar a la de una piedra.

También es incoherente y busca un look visual con posibilidades de una forma tan artificial que incluso acaba volviéndose en su contra. Imagino que esto fue consecuencia de que Fox sólo quisiera invertir 35 millones en ella y la cosa no daba para más, pero bueno, luego ingresaron 85, así que mal no les salió la jugada. Lo más doloroso es que como premio confiaron en John Moore para destrozar a John McClane y la saga ‘Jungla de Cristal’ ('Die Hard') en su bochornosa quinta entrega.

'Prince of Persia: Las arenas del tiempo' ('Prince of Persia: The Sands of Time')

Nunca diría que es buena, pero sí que creo que es la película basada en un videojuego con la que mejor me lo he pasado hasta ahora. Eso tampoco es decir mucho, ya que estamos ante un pasatiempo digno que, por lo que sé, tampoco es muy memorable como adaptación. Como blockbuster veraniego de usar y tirar ya es otro cantar, aunque no deja de ser una pena que sus responsables no fuesen capaces de aprovechar mejor el talento de Jake Gyllenhaal.

El problema es que, pese a que quizá sea la adaptación de un videojuego que tiene mejores críticas -anda ahí la cosa con ‘Final Fantasy: La fuerza interior’-, no logró el éxito esperado y se cancelaron los planes para una secuela. Lo curioso es que a día de hoy aún es la película más taquillera de estas características con una recaudación mundial de 336 millones de dólares, pero como costó 200…

'Need for Speed'

Tenía mucha curiosidad por este primer vehículo estelar en la gran pantalla para Aaron Paul tras haber demostrado lo buen actor que puede ser en ‘Breaking Bad’, pero el primero que no da la talla aquí es él. Tampoco ayuda un guion deficiente con una definición de personajes de tres al cuarto que solamente Imogen Poots consigue matizar con su frescura. Luego la acción no estaba mal llevada, pero su carrera continua cansaba mucho antes de llegar a su discreto último acto.

A los críticos no les convenció demasiado, aunque no llegaron a hacer sangre, y lo cierto es que el público tampoco demostró especial interés en ella con una notable excepción: fue un gran éxito en China, donde ingresó 66 de los 203 millones que recaudó. Eso dio pie a que empezase a trabajarse en una secuela ambientada en dicho país de la que desde su anuncio no ha vuelto a saberse nada. Igual han cambiado de idea...

'Dead Rising: Watchtower'

Aún recuerdo lo mucho que disfruté con 'Dead Rising' antes de quedarme trabado en un punto del que jamás conseguí salir. Por ello, tenía mucha curiosidad por esta adaptación que luego acabó siendo una decepcionante mediocridad que carecía de las virtudes de la obra original, ya que incluso en los escasos momentos en los que me acordé de ellos, el sabor de boca que me dejaba es de no haber sabido estar a la altura.

En este caso es más difícil cuantificar su éxito, ya que se lanzó de firma directa a Crackle, un sistema de vídeo bajo demanda de Sony, pero poco después se dio luz verde a una segunda entrega que se estrenará este próximo 20 de junio, así que mal no debió ir.

'Ratchet & Clank, la película'

Ya os comenté en mi crítica que no era más que una simpática bobada, un pasatiempo inofensivo que se ve con cierto agrado y del que luego te vas a olvidar con bastante rapidez. Quizá se daba a su naturaleza como mero complemento al nuevo videojuego que funciona a modo de reboot de la saga, pero su conformismo le da de sobra para ser una propuesta digna... y nada más.

Eso sí, en taquilla no ha funcionado demasiado bien -lleva recaudados apenas 12 millones de dólares cuando hacerla supuso un desembolso de 20, y eso sin contar los gastos de marketing- y el “consenso” de la crítica ha sido algo menos amigable, pero tampoco nadie esperaba gran cosa de ella y eso es lo que nos ha dado.

'Angry Birds, la película' ('The Angry Birds Movie')

Hace apenas unos días os hablaba de ella para deciros que es una aventura sosa y sin chispa que opta por una presencia dominante de un humor de dudosa eficacia que acaba cansando por mucho que al principio sí deje alguna ocurrencia simpática. Ojalá se hubiesen molestado en desarrollar un poquito más la historia y en crear mejores personajes en lugar de parecer más atento al posible merchandising que a cualquier otra cosa.

A la crítica especializada tampoco le ha gustado mucho, aunque sí que se encuentra entre las adaptaciones que ha recibido críticas menos negativas, pero parece que el público sí está disfrutando con ella, que ya ha ingresado en cines casi 230 millones de dólares frente a un presupuesto de 73. La secuela que llegó poco después fue una agradable sorpresa, pero en taquilla fue peor y la saga se quedó ahí.

'Sonic, la película' ('Sonic the Hedgehog')

El popular personaje de SEGA dio el salto a la gran pantalla con un entretenido espectáculo en imagen real en la que sobresale un Jim Carrey recuperando esa faceta tan expresiva suya que sirvió para que se convirtiera en una de las mayores estrellas de Hollywood durante los años 90. Con el principal y casi único objetivo de divertir al espectador, puede que no sea una gran película, pero cumple con creces para aquellos momentos en los que simplemente quieres desconectar y pasártelo bien.

Apenas dos años después llegó una segunda entrega quizá más disparatada, pero que en líneas generales mantenía un nivel similar al de su predecesora.

'Uncharted'

Nathan Drake es un personaje que ya había dejado huella en el mundo del videojuego cuando se sacó adelante una adaptación con una versión joven del personaje interpretada por Tom Holland. El resultado fue una efectiva película de aventuras que cumplía con creces su objetivo de ofrecer escenas espectaculares y de mantener entretenido al público. Eso sí, no dejaba de ser una propuesta quizá genérica de más, pero esperemos que eso se vaya corrigiendo en próximas entregas.

Por cierto, Sony anunció en su momento que había encontrado una nueva franquicia cinematográfica en 'Uncharted', pero llevamos más de un año sin noticias sobre la secuela...

Una cosa que me queda clara después de hacer este repaso es que las adaptaciones de videojuegos empezaron con mal pie y durante años se ganaron a pulso esa mala fama que todavía arrastran para muchos, pero el nivel ha ido subiendo últimamente y hay motivos para tener esperanza en las próximas películas que lleguen a nuestros cines como 'Five Nights at Freddy's'.

