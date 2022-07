'Tomb Raider 2' es cancelada de la forma más triste posible: Alicia Vikander no volverá a ser Lara Croft

Hace años que MGM estaba trabajando en 'Tomb Raider 2', pero el estudio nunca terminaba de animarse a seguir adelante con la secuela de la entretenida película protagonizada por Alicia Vikander. La noticia ahora es que la compañía ha cancelado el proyecto de la forma más triste posible, pues simplemente ha dejado pasar tanto tiempo que ha perdido los derechos cinematográficos de la franquicia.

Nuevo reboot

Por lo visto, MGM tenía hasta este pasado mes de mayo para dar luz verde de forma definitiva a 'Tomb Raider 2', pero no fue el caso. Eso ha llevado a que se inicie una guerra de subastas para hacerse con los derechos y hacer una nueva adaptación de los populares videojuegos en la que ya no participaría Vikander como Lara Croft.

Por el momento se desconoce quién sería la nueva protagonista y también quién se ocuparía de las tareas de dirección. A fin de cuentas, lo que le puede cuadrar a un estudio es diferente a lo que motive a otro. Lo único seguro según The Wrap es que GK Films está sopesando varias ofertas.

Aunque no se ha revelado ninguno de los estudios, raro sería que Netflix no estuviese entre los interesados. A fin de cuentas ya demostró su interés en la franquicia al poner en marcha una serie anime protagonizada por Lara Croft. Y no nos olvidemos tampoco de que en la plataforma de streaming están como locos por conseguir alguna gran franquicia.