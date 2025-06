'Ne Zha 2' es la mejor película de animación del año. Un despliegue de ultraépica china colorida y monumental que recompensa al espectador más paciente

Entrar a 'Ne Zha 2' sin haber visto la primera parte (algo imposible de forma legal en España) es como llegar a una cena cuando acaban de servir los segundos platos y todo el mundo hace referencia a los entrantes. Puede que te sientas fuera de lugar o incluso molesto durante los primeros minutos, pero después te recompensa, y de qué manera: no hay ni una sola escena de esta película que no esté pensada desde la epicidad más absoluta, desarrollada con un ritmo frenético con unos personajes que en un primer vistazo parecen destinados exlusivamente a un público infantil, pero acaban tocando el corazón a los adultos. Y es que, efectivamente, China ha hecho la mejor película de animación del año. Quién lo diría.

Un vistazo a… EJÉRCITO DE LOS MUERTOS es PURO ZACK SNYDER | Crítica SIN SPOILERS (Army of the Dead)

Va, Ne Zha

Para la producción de 'Ne Zha 2', su director y guionista, Jiaozi, ha dado muestra de su imbatible nivel creativo, llegando a cotas de grandeza y ultraépica que ninguna otra película de los últimos años se ha acercado siquiera a rozar. Quizá porque, al no tener comités, códigos internos ni "fórmulas" ha podido, simplemente, dejar volar su imaginación con escenas de lucha imposibles, infalibles, repletas de color, movimiento y plasticidad. Un caramelo para los ojos constante que enganchará tanto a la generación TikTok, acostumbrada a los estímulos continuos, como a la más madura, deseosa de descubrir algo nuevo más allá del típico Pixar.

No todo es miel sobre hojuelas, claro. Habituados como estamos a la narrativa animada proveniente de Estados Unidos, Europa y Japón, hay que hacer un ejercicio mental para tratar de entender lo que nos quieren contar desde China, haciendo referencias constantes no solo a 'Ne Zha', sino también a todo tipo de leyendas y folklore del país. Sin engañar a nadie ni hacer concesiones al público internacional, 'Ne Zha 2' es (y se siente como) profundamente china, sin mostrar ningún tipo de complejo al respecto. A cambio, es justo decirlo, la adaptación hispana no ha "españolizado" su doblaje y, pese al lío lógico con nombres y situaciones, es de agradecer que se haya tratado de mantener el espíritu intacto.

El guion de la película china, más allá de los obstáculos culturales obvios, sorprende al romper con su argumento para virar y centrarse en la pérdida y el dolor, pero también mostrando sus verdaderas cartas en un tercer acto increíble con un villano que realmente llega a ser aterrador. De hecho, tras un primer acto con un sentido del humor cuestionable y notoriamente infantil, enseguida encuentra su camino, transitando por lugares por donde muy pocas películas occidentales juveniles se atreverían a hacerlo. Es emocional, rompedora y fantástica, pero, además, esconde un gran corazón entre los golpes, los saltos y las peleas en todo lo alto. Se siente tan libre e ilimitada como sus dos protagonistas, y no es poca cosa.

Dragones en mazmorras

Acostumbrados como estamos a la fetichización occidental de China en películas como 'Shang-Chi', resulta refrescante ver cómo en su propio país de origen son capaces de evolucionar conceptos ya sobados por la obsesión de Hollywood por Oriente, como los dragones o las artes marciales, hasta el punto de sublimarlos. 'Ne Zha 2' no intenta parecer china "a lo yanqui", o intentando hacer un guiño al mercado internacional: de manera obvia, no piensa más allá de la taquilla de su propio país, y, paradójicamente, supone un soplo de aire muy fresco al resto del mundo que debería hacer que estudios como Disney, Pixar o DreamWorks (Sony, de momento, se libra) pusieran sus barbas a remojar.

Bien es cierto que este guion, claramente diseñado por y para su propio mercado, dista mucho de ser perfecto, y se le cuelan varias moralejas descaradas, padece de exceso de personajes y escenas argumentalmente insípidas que no hacen sino sumar minutos a unas dos horas y media que pueden resultar excesivas para cualquier espectador (no digamos ya si es un niño acostumbrado al consumo rápido). 'Ne Zha 2' tiene escenas a toda velocidad y giros argumentales que derrapan sin salirse de la carretera, pero puede hacerse interminable si no entras desde el principio en su universo.

A esta desconexión pueden ayudar dos elementos. El primero, que, como ya he dicho, no es una película totalmente independiente de su primera parte. Da por hecho que ya la has visto y tan solo ofrece un pequeño resumen tras el que, como espectador que viene de nuevas, te verás obligado a rellenar los huecos. El segundo es su protagonista absoluto, Ne Zha, que durante gran parte de la cinta es arrogante, chulo, el típico niño odioso que se sabe repleto de poder, de esos que no solo acostumbran a pulular por las películas de animación habituales, sino también en los shonen japoneses -tiene muchas trazas de Goku o Naruto, evoluciones incluidas-. Por suerte, no tarda en dejar salir una personalidad compleja que le hace tan especial como inusual. 'Ne Zha 2' te exige paciencia, sin duda, pero te recompensa profusamente.

Hasta que todo explota, la secuela trae batallas épicas repletas de color y dinamismo, pero nada te hace esperar lo que ocurre en sus últimos 45 minutos, un despliegue absoluto de creatividad incontrolada, enfrentamientos como nunca habías visto antes, movimiento continuo y una belleza plástica sin igual que plantean una tercera parte aún más grande, tras la evolución natural de sus personajes en un guion que nunca se siente forzado: Ne Zha y Ao Bing tienen aún muchísimas historias por contar, y después de recaudar 2200 millones de dólares en todo el mundo, no cabe duda de que les veremos evolucionar durante mucho tiempo. Si siguen mostrando este despliegue visual, es solo cuestión de tiempo hasta que se transforme en un fenómeno global más que local. Y entonces sí que Estados Unidos empezará a echarse a temblar.

En Espinof | Cómo una película china desconocida en occidente se ha convertido en una de las más taquilleras de la historia. Así es el éxito de 'Ne Zha 2'

En Espinof | Las mejores películas de animación de 2025