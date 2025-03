Cómo una película china desconocida en occidente se ha convertido en una de las más taquilleras de la historia. Así es el éxito de 'Ne Zha 2'

En las últimas semanas, un nombre que parece haber salido de la nada no ha parado de protagonizar titulares. 'Ne Zha 2', como se llama el nuevo bombazo de animación que ha puesto la taquilla china patas arriba, no solo ha venido como agradecido respiro a un mercado que no pasaba por su mejor momento, también está destrozando récords internacionales, posicionándose hace apenas unos días como una de las películas más taquilleras de la historia.

La animación ha sido históricamente un buen antídoto para la taquillas convalecientes. En 2022, los 'Minions' consiguieron un gran récord que sacudió a la industria internacional post-Covid. El éxito de 'Ne Zha 2' es diferente, se trata de un fenómeno nacional que tiene claro el objetivo de encandilar a su audiencia local ante todo, y lo hace con una historia que ha resonado tan fuerte en el país que su eco nos está llegando.

El estado de la industria audiovisual china es probablemente inseparable de este éxito. En los últimos años, el cine chino ha pasado por un importante estancamiento de la taquilla. Esto es en gran medida por el cambio de programación. El conflicto geopolítico con Estados Unidos ha hecho que cada vez dependan menos del cine importado y ha levantado un espíritu nacionalista. Si bien no ha sido fácil levantarlo, han habido éxitos reseñables, como la película 'YOLO' recaudando el año pasado unos 500 millones de dólares al cambio o los 792 millones de 'La batalla en el lago Changjin'.

Luego está, por supuesto, la película en sí. Que sea una secuela ayuda, y más una de 'Ne Zha', película que, si bien en su momento no alcanzó ni de lejos este éxito, sí consiguió colarse en el top 10 mundial en un año en el que titanes como 'Vengadores: Endgame' y 'Frozen II' dominaban la taquilla. Es una IP reciente pero que ha mostrado ser un pequeño seguro. Fantasía animada con tintes de comedia, acción y aventura que quiere mirar de tú a tú a los éxitos de Disney.

Para muchos espectadores chinos, lo ha conseguido. La saga 'Ne Zha' ha servido para reforzar la idea de que ya no necesitan ver cine de animación americano para ver algo de calidad. Si los estudios chinos han sido tradicionalmente considerados de segunda clase y de apoyo para estudios mayores, aquí hasta 138 estudios se han sumado en una película que ha dejado una gran impresión a nivel técnico. Se ha reportado que una escena en el clímax cuenta con hasta 200 millones de personajes en pantalla animados individualmente, una barbaridad a nivel técnico que supera con creces lo logrado en su antecesora.

La historia del niño demonio está basada en un clásico de la literatura china

Además de la familiaridad que da conocer a los personajes originales y su historia, hay que sumarle el tema que trata. La historia está basada en "Investidura de los dioses", una de las grandes novelas de la literatura china que se escribió durante la Dinastía ming (entre el 1368-1644). Las películas se centran en Ne Zha, el niño que nace de una profecía errónea que se suponía lo convertiría en un héroe, pero en su lugar lo convierte en un demonio. Él mismo tendrá que desafiar su destino ante unas deidades que quieren acabar con su vida.

De forma similar a otro exitazo internacional del año pasado, el videojuego 'Black Myth: Wukong', el hecho que esté basado en la literatura clásica patria tiende puentes generacionales entre los chinos que permiten conectar con ella a un gran público. La jugada de tomar algo tan tradicional y modernizarlo ha salido de lujo, especialmente porque muchos de los elementos de fantasía y deidades siguen siendo tan atractivos ahora como lo eran en su día. Al ojo del espectador novato, no hay gran diferencia entre ‘Ne Zha’ y tantas otras sagas de jóvenes con poderes. El monomito de joven desafiando su legado es algo que funciona en cualquier cultura.

Y sin embargo, al contrario que 'Black Myth Wukong', este éxito está todavía por materializarse en otros países. De su impresionante recaudación de récord, hasta un 99% pertenece a China. En Estados Unidos ha tenido un estreno limitado, y aunque sus 7 millones de dólares recaudados ya sean reseñables y más en un tipo de film que nunca estuvo hecho pensado en ellos, es difícil hablar de momento de un éxito cultural de calado internacional.

En Europa está por ver si cala en absoluto. Se ha anunciado que Trinity CineAsia distribuirá la película en 37 territorios, incluyendo Reino Unido, Alemania y España, y debutará este mismo mes en Reino Unido e Irlanda. Que haya siquiera llegado a estas fronteras es de todas formas una demostración más de la potente industria del entretenimiento que China está creando en los últimos tiempos. Hace unos años habría sido impensable que el país se "independizara" de su alianza con Hollywood y pretendiese hacerle competencia directa, pero eso es lo que está haciendo ahora, y los americanos están empezando a notar el impacto.

