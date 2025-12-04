Numerosas quejas contra el doblaje IA en este anime han tenido su efecto, pero no todo está ganado aún

En uno de esos casos flagrantes de "de verdad creían que no nos daríamos cuenta", Prime ha retirado el doblaje al inglés hecho con inteligencia artificial de un anime apenas tres días más tarde de que se introdujera.

El afectado ha sido 'Banana Fish', un anime de culto del 2018 basado en el manga homónimo y que no había estado hasta ahora doblado fuera del japonés. Para muchos sigue sin estarlo, ya que la opción que decidió introducir Amazon para sus doblajes al inglés y español latino fue la de usar inteligencia artificial. Las redes no tardaron de llenarse de críticas a que una compañía millonaria no quisiese pagar a actores por hacer su trabajo, y por un resultado final plano que no estaba a la altura de una historia emotiva.

Todas estas quejas han tenido su función, porque Prime ha recogido cable y el doblaje inglés ahora no existe. Es una pequeña victoria para una práctica que Amazon está abrazando cada vez más. Este mismo año lo anunciaban también para otras películas y series que "de otra manera no se habrían doblado", como la cinta española animada 'El Cid: La leyenda'.

Junto con 'Banana Fish', el doblaje al inglés de otros animes como 'No Game, No Life Zero' y 'Pet' también han sido eliminados. En una conversación del medio Anime News Network con estos estudios, desde Kadokawa y HIDIVE afirmaban que no habían sido avisados de antemano sobre la existencia de estos doblajes y que no lo habían aprobado de ninguna manera. Fuentes de HIDIVE decían que el estudio quería interpelar a Amazon al respecto.

La victoria, de momento, no la comparten los espectadores hispanos. Del mismo modo que en inglés se ha eliminado sin hacer ruido, el doblaje español latino sigue ahí de momento. Así que quién sabe, quizás le toca al fandom hacer más ruido.

