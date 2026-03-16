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Los Oscars 2026 nos han dejado un empate histórico. Solo había pasado una vez hace 30 años, aunque en realidad se han compartido premios hasta en siete ocasiones

El Oscar a Mejor cortometraje esta vez ha tenido un raro honor que llevaba tres décadas sin repetirse

Oscars 2026
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Mariló Delgado

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Aunque muchos habrán hecho pleno en su quiniela de los Oscars 2026, ha habido una sorpresa que era casi imposible de prever: un empate. Desde luego, no es la primera vez que se comparte un premio, pero han sido muy pocas ocasiones en las que dos ganadores empatan. En la categoría de Mejor cortometraje tan solo había ocurrido una vez, y fue hace ya más de treinta años.

"¡Es un empate!"

Eso reconoció Kumail Nanjiani al presentar el premio. "Es un empate, no estoy de coña. Es un empate de verdad, así que a calmarse todo el mundo, vamos a salir de esta", dijo el actor mientras pedía a todo el mundo que "mantuvieran la calma".

The Singers

El Oscar compartido ha sido para 'Los cantantes' de Sam A. Davies y 'Dos personas intercambiando saliva' de Natalie Musteata y Alexandre Singh. La última vez que dos cortometrajes en acción real compartieron un Oscar fue en 1995, cuando 'Trevor' y 'Franz Kafka’s It’s a Wonderful Life' también tuvieron su propio empate técnico.

"No sabía que esto existía, los empates. Pero me alegro de estar aquí arriba", dijo el Davies al recoger su estatuilla. "Los cantantes' es una historia sobre el poder de la música y el arte uniéndonos en un momento en el que vivimos en un mundo cada vez más solitario. 
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"Estamos muy contentos de poder compartir este Oscar con 'Los cantantes', gracias", dijo Musteata cuando subió después a recoger su propio premio, añadiendo: "Gracias a la Academia por apoyar una película que es rara y queer y que está realizada por una mayoría de mujeres."

Incluyendo el de este año, tan solo se han vivido siete empates en toda la historia de los Oscars. El anterior fue en 2013, cuando 'Skyfall' y 'La noche más oscura' empataron por Mejor edición de sonido, con el primero de la historia de los Oscars teniendo lugar en 1932, con Wallace Beery y Fredic March empatando por el premio a Mejor actor.

Dos Personas Intercambiando Saliva

Los siguientes empates fueron en 1949, con los cortos documentales 'A Chance to Live' y 'So Much for So Little', en 1986 con las películas documentales 'Artie Shaw: Time Is All You’ve Got' and 'Down and Out in America'. Aunque sin duda el más legendario es el de 1968, con Barbra Streisand y Katharine Hepburn empatando por el Oscar a Mejor actriz por sus actuaciones en 'Funny Girl' y 'El león en invierno', respectivamente.

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