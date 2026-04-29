El ingenio de James Cameron con los efectos visuales. Cómo la hermana de Linda Hamilton fue el mejor truco posible para una escena de 'Terminator 2'

Salvo excepciones concretas como la brillante y compleja majaderías orquestada por Robert Zemeckis en el momento más espectacular de 'Contact', la inmensa mayoría de escenas que implican juegos con espejos, varios términos y cámaras invisibles se construyen sobre un truco muy concreto y, por qué no decirlo, rudimentario: el del agujero en la pared y los dobles haciendo un trabajo de mímica casi perfecto sobre la actuación de los actores protagonistas.

El truquito del espejo

Casi como si del mítico e imperecedero gag de 'Sopa de ganso' en el que Groucho Marx se encontraba con un reflejo un tanto desincronizado en mitad de la noche —llegando a intercambiar posiciones con su doble en un falso espejo—, cineastas de todo tipo han optado por tirar tabiques y jugar a las imitaciones. No obstante, lo que hizo James Cameron en 'Terminator 2: El juicio final', tuvo un pequeño extra que no todos se pueden permitir.

Durante una escena de esta catedral del cine de acción noventero, Sarah Connor "opera" la cabeza del T-800 frente a un espejo o, mejor dicho, frente a lo que parece ser un espejo. A un lado del falso marco, el más cercano a la óptica, además de Edward Furlong puede verse a Linda Hamilton toqueteando una cabeza protésica sobre la que pivota la cámara antes de detenerse y hacer un push in sobre el presunto reflejo.

Ahora bien, ¿qué había al otro lado? Para vender el efecto de reflejo, mirando a cámara estaba el propio Arnold Shwarzenegger recitando sus líneas, en las que su cyborg da instrucciones a Connor. Pero, ¿quién está replicando los movimientos de Hamilton? Nada menos que su hermana gemela idéntica Leslie Hamilton Freas, enfermera de profesión, que falleció el pasado 2020 a los 63 años de edad y que sirvió de doble de Linda en varios momentos de la película.

Además de en esta escena, que no apareció en el montaje para cines del largometraje, Leslie logró ahorrar un buen trabajo al equipo de efectos visuales durante el pasaje en el que el T-1000 se transforma para adoptar la apariencia de Sarah Connor; un truco sólo al alcance de afortunados cuyas actrices protagonistas tienen hermanas gemelas.

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