"Nos dijeron que deberíamos dejar nuestros sueños". Cómo los directores mexicanos del nuevo éxito animado de Netflix lucharon contra todos para llevarlo a cabo

La mejor sensación que puedes tener en la vida es demostrar, aunque solo sea por un momento, que puedes hacer todo aquello que te dijeron que nunca podrías. Y esto es especialmente gratificante cuando se trata de una obra de arte, como han comprobado Roy y Arturo Ambriz, los hermanos mexicanos que están tras 'Soy Frankelda', la película de stop motion que se acaba de estrenar en Netflix y que tiene un impresionante trabajo de superación personal por detrás.

Tú no puedes hacer Tudum

Hablando con Variety, los hermanos Ambriz han contado las dificultades que tuvieron para hacer el proyecto: "Creo que esta es una historia muy personal para nosotros. Podría ser casi biográfica, porque mientras estábamos escribiendo el guion vivíamos una situación muy similar a la que se enfrenta Frankelda. Hubo muchos productores que nos dijeron que no podríamos producir nuestra propia película, crear nuestro propio material. Nos dijeron que deberíamos dejar nuestros sueños". Por suerte no hicieron ni caso.

Estábamos muy frustrados y muy enfadados, y decidimos volcar esa frustración en Frankelda; para nosotros, como autores, fue un alivio, porque así pudimos iniciar un proceso de sanación.

Eso sí, reconocen que tener un estudio de stop motion en México no es precisamente fácil: "Llevamos 15 años viviendo así, sintiendo cada día que el sueño se va a desmoronar, pero de alguna manera, con la ayuda de amigos y artistas con mucho talento, hemos conseguido seguir adelante. Creo que esos diferentes elementos fueron los puntos clave a la hora de crear este cuento, y también fue una forma de decirle al mundo, y a los jóvenes artistas, que deben seguir sus sueños, que son valiosos como autores, como creadores, y que nadie puede decirles que no pueden seguir sus sueños".

120 personas trabajaron en el proyecto, basado en una serie que estrenaron en HBO Max (sí, la película está en Netflix, el mundo del streaming actual es un lío), y casi todo lo que vemos en pantalla es artesanal: "Aunque imprimiéramos una cara en 3D, estaba pintada a mano, todas las pequeñas plumas estaban pegadas y colocadas a mano, y el vestuario estaba hecho a medida. Creo que el equilibrio entre el mundo digital y el físico fue el elemento clave para llevar producciones tan complejas como esta". ¡Que sea el inicio de un futuro de éxitos!

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