Meses después de arrasar en cines, se estrena en Disney+ una secuela que tardó 20 años en llegar y cumplió con creces

Estamos en cierto modo condenados a que cualquier película que ha despertado condición de clásico en el público tenga un renacimiento con una secuela que llega varios años después. Los estudios dirán que no es culpa suya, que es demanda de la audiencia aunque más de sus inversores. Que al menos el fenómeno sirva para que salgan esfuerzos dignos como ‘El diablo viste de Prada 2’ (’The Devil Wears Prada 2’).

Vuelve el glamour

20 años después de que la original se convirtiera en un éxito muy querido por una generación, Anne Hathaway, Meryl Streep, Emily Blunt y Stanley Tucci regresan al universo de la prensa escrita y la moda con una secuela tardía. Dirigida de nuevo por David Frankel, la película se estrena en streaming a través de Disney+ tras arrasar en cines recaudando casi 700 millones de dólares.

Siguiendo a la publicación de un polémico artículo sobre prácticas cuestionables en el mundo de la moda, la revista Runway se encuentra en una encrucijada de reputación. Es por ello que la ex-asistente Emily Charlton es contratada para llevar la publicación a otro nivel, aunque le lleve a chocar de nuevo con su antigua jefa Miranda Priestly.

Esquivando la solución más fácil a la que recurren la mayoría de estas secuelas, tirando de guiños de nostalgia fácil además de fórmulas repetidas, ‘El diablo vista de Prada 2’ intenta observar el mundo que habitan los personajes 20 años después. Uno donde las publicaciones online están constantemente con el agua al cuello y la gente que las lleva intenta apagar incendios como puede.

Es un constante notable con la comedia laboral tan optimista de su predecesora, donde la competencia era aspiración y solución a los conflictos. Dos décadas después, ser bueno en lo tuyo parece hasta insuficiente, y los personajes acaban preguntarse si vale la pena estar toreando plazas cada vez más agotadoras.

Pero esto sigue siendo una comedia comercial con accesibilidad dosmilera, y acaban encontrándose soluciones además de un tono simpático. Comedia ligera y también astuta a ratos que consigue satisfacer e incluso cumplir con creces después de estar en riesgo severo de acabar ofreciendo un trámite efímero.

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