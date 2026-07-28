Pocos debuts me han emocionado tanto este año como esta película belga. 90 minutos de aferrarse a los recuerdos y al amor

Por comodidad hemos dejado que buena parte de nuestros archivos más preciados, incluyendo las fotografías de los lugares y personas que hemos querido capturar, estén depositados en diferentes repositorios que bien pueden fallar en algún momento o podemos tener restringido el acceso por no ser propietarios del servidor. Si se da un problema, perderíamos la evidencia más clara aparte de nuestra memoria de que estuvimos en esos sitios o vimos a esas personas.

A estas alturas un dispositivo USB se puede convertir en la única vía para conservar el recuerdo de alguien sin que nuestras emociones distorsiones, y tiene tanta poesía como fragilidad. La posibilidad de un fallo se vuelve completamente aterrador, sobre todo por no tener posibles herramientas para resolverlo. Ese miedo a perder la imagen, o a que una casa se vuelva completamente inmensa además de vacía, dan una textura fascinante a ‘Julian’.

Cuando el matrimonio se queda corto

Esta película belga, inspirada en una historia real, es el primer largometraje de la cineasta Cato Kusters, que viene apoyada por varios nombres consolidados del cine de su país. Con ese apoyo cuenta una historia romántica con tragedia y bella melancolía que se puede ver en streaming a través de Filmin por tiempo limitado gracias a su inclusión en el Atlàntida Mallorca Film Fest.

En ella Fleur y Julian están enamoradas profundamente, y quieren convertir ese amor en toda una declaración al proponerse casarse en cada uno de los 22 de países donde es legar el matrimonio entre personas del mismo sexo. Un reto que se volverá más urgente cuando una de ellas padece un contratiempo de salud importante.

De esta particular hazaña se desarrolla ‘Julian’, que cuenta con el apoyo en producción de los hermanos Dardenne y de Lukas Dhont, director de ‘Close’, nombres propios del cine social de este siglo además de grandes valores internacionales del arte belga. Kusters comparte algunas señas estilísticas e interés por determinadas historias que la acercan más a este último cineasta.

‘Julian’: agarrarse a los detalles

Aun así, hay rincones en los que sabe distinguirse y darle una textura emocional a ‘Julian’ completamente única. La difusión de la linealidad del tiempo permite explorar la relación con la perspectiva de un recuerdo, y eso se va contrastando con instantes recogidos en grabaciones lo-fi ante las que agarrarse con firmeza.

Kusters hace una gran exhibición a la hora de fijarse en detalles aparentemente pequeños, y en estudiar una determinación por alcanzar algo que para muchos no resulta importante. De esos detalles consigue procesar sensaciones como la añoranza y el amor, y también cómo puede sentirse que todo tiempo pasado con una persona es demasiado escaso. Conseguir desarrollar todo eso en apenas 90 minutos la hace completamente exquisita.

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