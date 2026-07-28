'La Odisea' no ha sido el mayor reto en la carrera de Christopher Nolan, una comedia romántica sí que lo sería: "Es una de las cosas más complicadas del mundo"

Christopher Nolan se ha anotado uno de sus mayores éxitos con 'La Odisea', porque apenas una semana después de su estreno ya se ha convertido en el cuarto director más taquillero de la historia del cine. A pesar de que es una adaptación un tanto polémica del clásico de Homero, no se puede negar que ha sabido conectar con su público haciendo lo que mejor sabe.

Y si nos estamos preguntando ya cuál será su próximo proyecto, una cosa está clara: no será una comedia romántica.

No es tan fácil

Nolan se ha especializado en cine de ciencia ficción, con sus ciertas dosis de acción y thriller, y también últimamente en dramas históricos a raíz de 'Oppenheimer'. Se ha consolidado como uno de los mejores directores del siglo en estos campos, con un rigor técnico impresionante, pero aún se le resiste el aspecto romántico.

Lo cierto es que el propio Nolan admite que flojea en este campo y que le daría un miedo terrible hacer una película comedia romántica. Precisamente porque no cree que sea un trabajo fácil y valora el talento que conlleva hacer una historia de este género que funcione bien.

"Creo que hacer una rom-com sería increíblemente difícil, y me encanta ver ese tipo de películas", admitió Nolan en 'The Tonight Show Starring Jimmy Fallon'. "Pero no, creo que la gente que dirige comedias, la gente que hace comedias... Es una de las cosas más complicadas del mundo, hacer reír a la gente de esa manera".

Nolan explicó que siempre existe un riesgo cuando haces una película y se lo muestras a otros. Y que, con el tipo de cine que él hace, puede pasar página y excusarse en que "da igual, no lo han entendido", pero que si una comedia no funciona "no te puedes esconder, estaría aterrorizado".

Desde luego, ya sabemos que hacer una buena comedia no es fácil. Aunque también hay que tener en cuenta que, especialmente en una comedia romántica tradicional, un elemento clave es tener una buena protagonista femenina... Unos deberes que Christopher Nolan todavía tiene pendientes.

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