'Steel Ball Run' está tardando una eternidad en llegar a Netflix, y es por uno de los aspectos más importantes de todo el anime: "Es extremadamente complicado"

Después de años de espera, en marzo por fin llegó a Netflix el primer episodio de 'Steel Ball Run'... Y nada más. Fue un inicio espectacular, pero tras un capítulo especial, la plataforma de streaming nos tuvo en vilo sobre el futuro del anime unas cuantas semanas mientras los fans les ponían a caldo en redes.

Ahora sabemos que la séptima parte de 'JoJo's Bizarre Adventure' continuará el próximo 25 de septiembre, y en realidad la espera tiene bastante sentido.

Puedo hacerlo bien, o puedo hacerlo rápido

La calidad visual de 'Steel Ball Run' ha dejado el listón muy alto, y es normal que desde David Production quieran mantenerlo así. Y es que en el estudio están dándolo todo para traer a la vida la historia de Johnny Joestar y Gyro Zeppeli de la mejor manera posible, con todas las complicaciones que ello implica.

'Steel Ball Run' es una brutal carrera a caballo a través de Estados Unidos, y precisamente los caballos son uno de los elementos más importantes de todo el anime. Y, por desgracia, los caballos también son uno de los animales más difíciles de animar, lo que ha causado algún que otro atasque en la producción.

"Para empezar, este es un anime muy difícil de producir. Especialmente las carreras de caballos, tienen que sentirse auténticas y eso es extremadamente complicado. Requieren una cantidad enorme de trabajo", explicó la productora Noriko Dohi en una entrevista con Anime Corner. "No solo necesitamos interpretaciones realmente buenas por parte de nuestros actores, también necesitamos esa realidad."

El primer episodio, que cubría el "1st Stage" del manga de Hirohiko Araki se emitió en marzo, mientras que la siguiente parte del anime cubrirá la segunda y la tercera parte de la carrera. Los capítulos se emitirán semanalmente, aunque tenemos que hacernos a la idea de que 'Steel Ball Run' va para largo y habrá que echarle paciencia, porque no es una historia corta, pero desde David Production no quieren comprometer la calidad de la obra ni tampoco el bienestar de sus animadores:

"El [manga] original también es bastante largo, no podemos forzar a nuestros animadores y nuestro equipo a trabajar en todo de manera continua. Por eso elegimos dividirlo en varias partes", sentenció la productora. "Aunque es una espera muy larga, realmente queremos hacer los anuncios de las siguientes fechas y todo eso. Por favor, estad atentos, pero sabed que nuestro equipo está trabajando increíblemente duro en crear este anime. Cuando no está en streaming, significa que están trabajando muchísimo en lo siguiente, por favor, seguidlo, es como que estáis en la carrera con nosotros."

En Espinof | Estos remakes de anime son tan buenos (o mejores) que los originales y demuestran que las segundas oportunidades son muy necesarias

En Espinof | El anime de 'JoJo's Bizarre Adventure' podría haber sido muy diferente: así era la película perdida de 'Phantom Blood' que nunca llegamos a ver