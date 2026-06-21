Todo cambió con la llegada de los Stands a 'Jojo's Bizarre Adventure', pero nadie entendía qué estaba pasando: "Quiero que salga un puñetazo de aquí"

Pocos mangas se han sabido reinventar tan bien y tan a menudo como 'JoJo's Bizarre Adventure'. Porque desde que Hirohiko Araki empezó a dibujarlo en 1987 nos lo ha dado todo: un drama gótico de vampiros, artes marciales, mafia, western... Cualquier cosa puede pasar en 'JoJo's Bizarre Adventure', y en parte ha sido gracias a la introducción de los Stands en la historia.

No sé, no lo veo...

Cuando empezó 'JoJo's Bizarre Adventure' se trataba de un manga de combates en la que la mayor habilidad el protagonista era el uso de Hamon. Es una técnica mística basada en la respiración y que permitía a sus usuarios canalizar la energía del sol y del agua, aunque Araki pronto se dio cuenta de que se le quedaba corta.

Así que para 'Stardust Crusaders', la tercera parte de la historia, decidió dejar el Hamon atrás e introducir un nuevo elemento: los Stands. Estos no son más que la manifestación física de la energía vital y el espíritu de una persona, pueden tomar casi cualquier forma, desde unas zarzas hasta un hombre con cabeza de pájaro.

La introducción de los Stands fueron un elemento tremendamente novedoso, que de repente permitió a Araki volverse mucho más creativo con los poderes sobrenaturales del manga y el tipo de combates que incluía. Ahora no solo nos medíamos con la fuerza física, quizás estábamos atrapados dentro de un videojuego o teníamos que medirnos con alguien que predice el futuro con viñetas de un manga.

Sin embargo, aunque con el tiempo hemos aceptado los Stands como un elemento más de lo que hace especial a 'JoJo's Bizarre Adventure', en su momento nadie parecía entenderlos demasiado bien.

"Tuve una reunión en la que me preguntaron que quería hacer, porque no podía seguir usando el Hamon", explicó Araki en una entrevista en 2006. "Y cuando dije: pues quiero que los puñetazos salgan de aquí, refiriéndome al cuerpo por delante, y que rompa cosas. No me entendían, estaban muy confundidos. Así que tuve que decir que eran algo así como un espíritu guardian que sale y ataca."

Así es cómo Araki terminó resumiendo estas nuevas habilidades, que también le permitirían crear muchísimos personajes nuevos con diseños y poderes más creativos. Que, ya de paso, se han convertido en uno de los elementos más llamativos de todo 'JoJo's Bizarre Adventure'.

"Podía crear un puñetazo de color verde, o un bicho afilado, y que luchasen. Al contrario que con el Hamon, podía hacer muchísimas variaciones. Así es cómo empezó todo, aunque originalmente pensé que la gente que lo leyese no sabría qué estaba pasando. Me dio muchos problemas al principio, pero me ha dejado poder seguir inventándome ideas y personajes para siempre. Fue como encontrar una mina de oro".

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