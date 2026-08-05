Si 'La Odisea' de Christopher Nolan nos ha fascinado con sus efectos especiales, este clásico mitológico se puede ver en streaming y todavía hoy aguanta de miedo el paso de los años

Una de las grandes virtudes de 'La Odisea' de Christopher Nolan son sus maravillosos efectos visuales, en especial gracias a los efectos prácticos y juegos de cámara. Escenas como las de la cueva del Cíclope o las del hogar de la hechicera Circe me han hecho recordar otra película mitológica que en su día fue tremendamente rompedora con su propio uso de marionetas.

Porque a pesar de las décadas que tiene a sus espaldas, 'Jasón y los Argonautas' (Jason and the argonautas, 1963) sigue siendo absolutamente maravillosa.

Con marionetas todo es mejor

La verdad es que 'Jasón y los Argonautas' de Don Chaffey era una de mis películas de fantasía favoritas de pequeña, pero cuando la volví a ver de adulta me maravillé aún más con los efectos especiales de Ray Harryhausen.

Esta leyenda de la animación stop-motion fue el responsable de traer a la vida las criaturas fantásticas a las que se enfrenta Jasón en su viaje para conseguir el vellocino de oro. Desde el autómata de Talos, hasta las arpías... pasando por los icónicos esqueletos guerreros que nos ha dejado una de las mejores escenas de la historia del cine.

El estilo de Harryhausen es único con atención al detalle y amor por la artesanía, pero ese equilibrio justo entre realismo y fantasía es una de las claves por las que sus efectos especiales siguen resistiendo tan bien el paso del tiempo.

"Si haces las cosas demasiado reales, a veces las anclas en lo mundano. En 'Kong', tú sabías que no era real, pero parecía una pesadilla", dijo el animador, como recogen en Animation Obsessive. "Tienes que ser un ilusionista, no solamente un fotógrafo".

La secuencia de los esqueletos de 'Jasón y los Argonautas' era sin duda uno de sus trabajos favoritos, y también uno de los más caros en los que trabajó porque costó 3 millones de dólares de su época. Aunque está plagada de todo tipo de criaturas y marionetas, los esqueletos siempre iban a ser la joya de la corona, una escena que necesitó cuatro meses y medio de animación en lo que fue un proceso "extremadamente doloroso".

"Cuando uno se para a contemplar que había siete esqueletos luchando con tres hombres, con cada esqueleto teniendo cinco apéndices que se mueven en cada fotograma de la película... Esto supone 35 movimientos animados sin precedentes que tenían que ser sincronizados con los movimientos de tres actores vivos", describió Harryhausen.

Un parto que, sin duda, valió la pena, con una animación que da en el clavo entre el realismo y el terreno de la fantasía, y que sigue dando un acabado espeluznante hoy en día. Si queremos revisitar 'Jasón y los Argonautas', tenemos en Movistar Plus+ esta absoluta joya del cine de aventuras, especialmente si 'La Odisea' nos ha dejado con ganas de más viajes mitológicos.

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