El director de 'Spider-man: Brand New Day' se negó a hacer 'Vengadores: Doomsday', y su historia ilustra muy bien el caos que hay en Marvel Studios

Con Destin Daniel Cretton, en Marvel saben que han tenido un golpe de suerte: tanto 'Shang Chi' como 'Spider-man: Brand New Day' tienen un sentido de la acción y una dirección sólidas e impresionantes, lejos de la papilla audiovisual a la que nos tiene acostumbrado el estudio en los últimos años... y, como no podía ser de otra manera, se vinieron arriba enseguida tratando de que cogiera el rumbo de la nueva entrega de 'Vengadores'. Por suerte, supo regatear a tiempo.

Venga, dores

Cuando se la ofrecieron por primera vez, la película aún era 'The Kang Dynasty', y Spider-man iba a ser su héroe principal. Sin embargo, después de la caída en desgracia de Jonathan Majors tuvieron que reformularlo todo, y pese a todo le ofrecieron la consecuente 'Vengadores: Doomsday', que rechazó inmediatamente. "Cuando le dije a Kevin Feige que no creía que fuera la persona correcta para hacerla, mencionó 'Spidey', lo que me supuso un enorme alivio, porque pensé que diría 'Vale, ¡nos vemos!'".

Cretton creyó que la cosa quedaría ahí, pero medio año después de la reunión, Amy Pascal, productora de la franquicia del Trepamuros, le llamo y dijo "Aún no tenemos un guion, pero queremos de verdad que hagas esta película". Por supuesto, y como sabemos, no lo dudó dos veces.

De hecho, para darle otro toque, el director metió en la película a Justin Kuritzkes, guionista de 'Rivales', para ayudar con el guion, a pesar de no tener presencia en los créditos: "Cuando Justin llegó, lo hizo con una mirada fresca y una nueva perspectiva. Estuvo conmigo todos los días durante todo el proceso hasta el final de la película, y escribió algunas de las escenas más bellas".

Esto confirmaría que los guionistas no fueron solo Chris McKenna y Eric Sommers, que, de hecho, tras terminar allí pasaron inmediatamente a guionizar 'Vengadores: Doomsday' y 'Vengadores: Secret Wars' junto a Michael Waldron y Stephen McFeely, obligando a Cretton a sacarse otro guionista sin acreditar de la manga y demostrando que, aunque solo haya dos personas acreditadas, el trabajo por detrás es gigantesco. Cosas de Marvel, supongo.

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