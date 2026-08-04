La temporada 3 de 'La casa del dragón' arrastra un problema importante de la anterior entrega y tengo miedo de que acabe arruinando el final

La tercera temporada de 'La casa del dragón' está a punto de llegar a su final y, aunque ha dejado algunos de los momentos más espectaculares de toda la saga de 'Juego de tronos', también ha reavivado un asunto que lleva persiguiendo a la serie desde hace dos años: sus problemas de ritmo.

El regreso de la serie comenzó con episodios de una gran escala y varias batallas memorables, pero, conforme ha avanzado la temporada, muchos hemos vuelto a sentir que la historia se detiene demasiado antes de llegar a los grandes acontecimientos.

El origen del problema

La segunda temporada de 'La casa del dragón' se redujo de diez a ocho episodios por decisión de HBO y Warner Bros. Discovery, en plena etapa de recortes presupuestarios. Y como consecuencia, los acontecimientos que debían cerrar aquella entrega terminaron trasladándose al comienzo de la tercera, alterando el ritmo natural con el que estaba concebida la historia.

De hecho, los primeros capítulos de la tercera temporada ofrecieron algunas de las secuencias más ambiciosas de toda la franquicia, con grandes batallas, dragones y un despliegue visual que muchos esperábamos desde hacía tiempo. Sin embargo, una vez superado ese arranque, la serie ha vuelto a tener un ritmo mucho más pausado para reconstruir el tablero político y preparar los siguientes movimientos de la Danza de los Dragones.

Ahora, con el desenlace a la vuelta de la esquina, la gran pregunta es si la serie conseguirá cerrar la temporada con un clímax a la altura o si nos volverá a dejar la misma sensación que la anterior, cuando buena parte de los grandes acontecimientos quedaron aplazados. La serie ya ha demostrado que sabe ofrecer espectáculo cuando quiere, pero muchos esperamos que el último episodio no vuelva a limitarse a preparar el terreno para la siguiente entrega.

Con la cuarta temporada confirmada como la última, los guionistas tendrán que condensar buena parte de los acontecimientos más importantes de 'Fuego y Sangre'. Todavía quedan batallas, traiciones y muertes importantes en la historia de George R. R. Martin y cada vez parece más complicado que todo pueda desarrollarse en el margen de tiempo que merece.

A todo ello se suma la conocida distancia que George R. R. Martin ha tomado de la adaptación televisiva últimamente y la necesidad de cerrar la historia en una única temporada más alimenta las dudas sobre si 'La casa del dragón' podrá ofrecer un final satisfactorio o tendrá que acelerar el final para llegar a tiempo.

En Espinof | Gayle Rankin, actriz de 'La casa del dragón', comenta cómo se rodó la extraña cena del último episodio: "Hay un vínculo traumático real"

En Espinof | Desgranamos la profecía de 'La casa del dragón'. Qué significan los sueños de Helaena Targaryen en el último episodio de la serie de HBO Max