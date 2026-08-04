Si echamos de menos a Deku, su sucesora ya está aquí. La "secuela" de 'Boku no Hero Academia' acaba de llegar a streaming, y es encantadora

Tras ocho temporadas, cuatro películas y varios capítulos especiales, 'Boku no Hero Academia' puso punto y final a la historia de Midoriya el pasado mayo. Aunque ojo, que tampoco era el final del todo, porque en Studio Bones aún nos tenían preparado un último regalito con una suerte de "secuela": un corto protagonizado por Eri y ambientado varios años después de la historia principal.

La inspiración que lo cambió todo

'Boku no Hero Academia: I Am a Hero Too' es un corto de anime protagonizado por Eri, a quien conocimos de niña en el anime y a quien Deku causó un gran impacto. Esta historia ya nos la presenta varios años después, como estudiante de instituto, y ya la tenemos disponible en Crunchyroll, tanto en japonés como con doblaje en castellano y español latino.

Lo cierto es que 'I Am a Hero Too' es un pequeño corto de apenas seis minutos, pero es la puesta a punto ideal para recordarnos el legado que ha dejado Deku tras de sí. Aquí la vemos ya como una adolescente que apunta a entrar en la U.A. y que está dispuesta a darlo todo por seguir sus sueños.

Han pasado varios años tras el final de 'Boku no Hero Academia', y este pequeño corto también nos sirve como un encantador epílogo extra, viendo a Aizawa, Yamada y All Might como profesores (y cómo inevitable también ha pasado el tiempo para ellos). Aunque seguramente la parte más bonita es ver a Deku en acción con su nueva armadura de héroe, escalando posiciones en el ranking de héroes y formando equipo mano a mano con Bakugo y Todoroki para combatir a los criminales.

Y, de paso, merece la pena quedarse hasta el final, que los créditos en realidad suponen un pequeño concierto de Eri. Habrá que ver si en algún momento 'Boku no Hero Academia' se marca su propio 'Boruto' con algún tipo de secuela o un relevo en toda regla para Deku, porque lo que está claro es que inspira a una nueva generación de héroes tanto en las clases como fuera de ellas.

Mientras tanto, lo que sí que es seguro es que Kohei Horikoshi ya trabaja en su nuevo manga, y esta vez ha cambiado los superhéroes por un romance de terror.

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